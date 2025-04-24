Ticari Gemide Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Marmaris açıklarında seyreden ticari gemideki vatandaş rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaşın denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Marmaris, Muğla, Ticari Gemi, Tıbbi Tahliye
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