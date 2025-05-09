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Ticari Gemide Yaralanan Vatandaş İçin Tıbbi Tahliye

Ticari Gemide Yaralanan Vatandaş İçin Tıbbi Tahliye

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

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Fethiye açıklarında seyreden ticari gemide vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaşın denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Vira Haber


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