Ticari Gemide Yaralanan Vatandaş İçin Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Fethiye açıklarında seyreden ticari gemide vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaşın denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Ticari Gemi, Tıbbi Tahliye, Fethiye
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