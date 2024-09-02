TikTok'ta Telif Hakkı Olmayan Müzik Nasıl Bulunur?

TikTok videolarının temel unsurlarından biri onlara eşlik eden müziktir. Ancak TikTok'ta telif hakkı olmayan müzik bulmak, özellikle telif hakkı sorunlarından kaçınmak isteyenler için zorlayıcı olabilir. Bu kılavuzda, TikTok'ta telif hakkı olmayan müzikleri nasıl bulacağınızı keşfedeceğiz ve videolarınızın olası telif hakkı iddialarına karşı korunmasını sağlayacağız.

1. TikTok'un Müzik Kitaplığını Anlamak

TikTok, kullanıcıların doğrudan uygulamadan erişebileceği geniş bir müzik kitaplığı sağlar. Bu kütüphanede popüler şarkılar, trend parçalar ve çeşitli ses efektleri bulunur. Ancak TikTok'ta bulunan müziklerin tümü telif hakkı kısıtlamalarından muaf değildir. Telif hakkı olmayan müzik kullandığınızdan emin olmak için TikTok'un lisanslı müziği ile telif hakkı olmayan veya telifsiz müzik arasındaki farkı anlamak önemlidir.

Lisanslı müzik, kişisel, ticari olmayan videolar için TikTok uygulamasında kullanılabilir. Ancak iş amaçlı içerik oluşturuyorsanız veya aynı müziği TikTok dışında kullanmak istiyorsanız telif hakkı sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle özgürce kullanabileceğiniz, telif hakkı olmayan müzikler bulmak, olası hukuki sıkıntıların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.

2. TikTok'un Ticari Ses Kitaplığını Kullanmak

Ticari kullanım için telif hakkı olmayan müziğe ihtiyaç duyan yaratıcılar için TikTok bir "Ticari Sesler" kütüphanesi sunuyor. Bu kitaplık, TikTok'un ticari kullanım için temizlediği çeşitli parçaları içerir; bu, bunları telif hakkı ihlali konusunda endişelenmeden kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Ticari Sesler kütüphanesine erişmek için:

TikTok uygulamasını açın ve yeni bir video oluşturmaya başlayın. “Sesler” seçeneğine dokunun ekranın üst kısmında. Ticari Sesler sekmesine geçin Mevcut parçalara göz atmak ve arasından seçim yapmak için

Bu kütüphane düzenli olarak yeni müziklerle güncellenerek TikTok videolarınız için size çeşitli seçenekler sunar.

3. Royalty-Free Müzik Platformlarını Keşfetmek

TikTok'un yerleşik kitaplığının dışında telif hakkı olmayan müzik arıyorsanız, çevrimiçi olarak kullanabileceğiniz çeşitli telifsiz müzik platformları vardır. Bu platformlar, telif hakkı sorunları konusunda endişelenmeden kullanabileceğiniz çok çeşitli müzik parçaları sunar. Bazı popüler platformlar şunları içerir:

YouTube Ses Kitaplığı : Videolarda kullanılması güvenli olan kapsamlı ücretsiz müzik parçaları kaynağı.

Salgın Sesi : Telifsiz müziklerden oluşan geniş bir kitaplığa erişim sağlayan bir abonelik hizmeti sunar.

Beceriksiz teknoloji: Özellikle yaratıcı projeler için çeşitli telifsiz müzik parçaları sağlar.

Beğendiğiniz bir parçayı bulduktan sonra, Tiktok mp3 Müziği indirmek ve TikTok videonuza eklemek için dönüştürücü.

4. Creative Commons Lisanslı Müzikten Yararlanma

Creative Commons (CC) lisansları, sanatçıların çalışmalarını belirli koşullar altında paylaşmalarına olanak tanır. Bazı CC lisansları, uygun kaynak belirtilmesi koşuluyla videolarda müzik kullanımına izin verir. Creative Commons müziğini bulmak için:

SoundCloud veya Jamendo gibi platformlarda arama yapın , Creative Commons lisansı altındaki parçaları filtreleme.

Lisansın ticari kullanıma izin verdiğinden emin olun İçeriğinizden para kazanmayı veya ticari amaçlarla kullanmayı planlıyorsanız.

Sanatçının gereksinimlerine uygunluğu sağlamak için her zaman Creative Commons lisansının koşullarını okuyun.

5. Bir Parçanın Telif Hakkı Durumunu Kontrol Etme

Kullanmak istediğiniz bir şarkının telif hakkı durumundan emin değilseniz kontrol etmenize yardımcı olabilecek araçlar mevcuttur. Tunebat veya Muso.AI gibi web siteleri, bir şarkıyı aramanıza ve şarkının telif hakkıyla korunup korunmadığını veya herhangi bir kısıtlamaya sahip olup olmadığını görmenize olanak tanır.

Ek olarak, TikTok'un algoritması bazen telif hakkıyla korunan müziği işaretleyerek videoların sesinin kapatılmasına veya içeriğin kaldırılmasına neden olabilir. Bunu önlemek için videonuzda bir parçayı kullanmadan önce daima telif hakkı durumunu doğrulayın.

6. Güvenli Bir Şekilde Müzik İndirmek

Kullanmak istediğiniz telif hakkı olmayan müzik bulduğunuzda, onu güvenli ve yasal bir şekilde indirmeniz çok önemlidir. Bir kullanabilirsiniz TikTok video indirme Doğrudan TikTok'tan müzik indirmek için bir araç, ancak indirdiğiniz müziğin telif hakkı olmadığından ve kullanımının güvenli olduğundan emin olun.

Çözüm

Telif hakkı olmayan müzikleri bulma Tiktok biraz araştırma ve dikkat gerektirir. TikTok'un Ticari Sesler kitaplığını kullanarak, telifsiz müzik platformlarını keşfederek ve Creative Commons lisanslarını anlayarak, telif hakkı sorunları konusunda endişelenmeden videolarınız için mükemmel müziği bulabilirsiniz. Özellikle ticari amaçlarla video oluşturuyorsanız, seçtiğiniz müziğin içeriğinizde yasal olarak kullanılabilir olduğundan her zaman emin olun. Bu ipuçlarıyla, yasanın doğru tarafında kalarak TikTok videolarınızı harika müziklerle geliştirebilirsiniz.