Titanik Eşyaları Açık Artırmaya Çıkıyor
1912'de Kuzey Atlantik'te batan, bin 514 kişinin hayatını kaybettiği dev yolcu gemisi Titanik'e ait bazı parçalar açık artırmaya çıkıyor.
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1912'de Kuzey Atlantik'te batan, bin 514 kişinin öldüğü dev yolcu gemisi Titanik'e ait bazı parçalar açık artırmaya çıkıyor. İngiliz müzayede evi Henry Aldridge & Son tarafından önümüzdeki hafta satışa sunulacak parçalar arasında mönü, mektuplar, kartpostallar ve gemideki hayata dair fotoğraflar yer alacak. Parçalar arasında dikkat çekenlerden biri, yolculardan 17 yaşındaki Thomas Mudd'ın "Titanik muhteşem bir gemi, hareket ettiğini neredeyse hiç anlamıyorsun" yazdığı kartpostal. Satışa sunulacak parçalardan Titanik'in ilk mönüsünün ise yüksek bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor.
Vira Haber
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