Titanik Neden ve Nasıl Battı?
Hepimiz ünlü Titanic gemisini, onun filmini, Leonarda di Caprio’yu, romantik sahnelerini ve hatta müziğini çok iyi biliriz. Ama kaçımız gerçekten Titanic’in neden battığını merak ettik?
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Titanik, Güney Atlantik Okyanusunda 15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağıyla çarpışarak battı. Tahmini 2.224 yolcu ve mürettebattan 1.500'ü aşkın insan öldü.
Vira Haber
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Etiketler : Titanik, Leonarda di Caprio, New York, Deniz Kazaları, Titanic Gemisi, Güney Atlantik Okyanusu
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