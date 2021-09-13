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Titanik Neden ve Nasıl Battı?

Titanik Neden ve Nasıl Battı?

Hepimiz ünlü Titanic gemisini, onun filmini, Leonarda di Caprio’yu, romantik sahnelerini ve hatta müziğini çok iyi biliriz. Ama kaçımız gerçekten Titanic’in neden battığını merak ettik?

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Titanik, Güney Atlantik Okyanusunda 15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağıyla çarpışarak battı. Tahmini 2.224 yolcu ve mürettebattan 1.500'ü aşkın insan öldü.

Vira Haber

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