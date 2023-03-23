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Tokat Koruluk Köyü Yer Altı Suyu İşletme Sahası Olarak Belirlendi

Tokat Koruluk Köyü Yer Altı Suyu İşletme Sahası Olarak Belirlendi

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Koruluk köyü ve çevresi "yer altı suyu işletme sahası" olarak tespit edildi.

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Tokat'ın Niksar ilçesindeki Koruluk köyü ve çevresi "yer altı suyu işletme sahası" olarak tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Tokat-Niksar Koruluk köyü ve çevresi yer altı suyu işletme sahası oldu.
Söz konusu sahada yer altı suyu temini maksadıyla her türlü derinlik, çapta açılacak çukur, sondaj, derin kuyu, tünel, galeri, havuz gibi kazılar için belge alınması gerekecek.

Vira Haber

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