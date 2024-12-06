Tokat'ın Somonları Karadeniz'de Büyüyüp Dünya Sofralarına Ulaşıyor

Denize 210 kilometre uzakta bulunan Tokat'ın Almus ilçesinde yürütülen kafes balıkçılığı faaliyetleriyle bu yılın son hasat dönemi başladı. Almus Baraj Gölü'nde yetiştirilen somonlar, Karadeniz'e gönderilerek burada büyütüldükten sonra Rusya, Çin, Japonya ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 40 tonluk somon ihracatı hedeflenirken, sevkiyatlar büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Tırlara yüklenen balıkların oksijen değerleri mühendisler tarafından anlık olarak kontrol edilirken, balıklar vinç yardımıyla sevkiyata hazırlanıyor. Tokat'tan yola çıkan somonlar Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına açılarak kente balıkçılık alanında sağladığı katma değerle hem yerel ekonomiye hem de ülke ihracatına önemli bir katkı sunuyor.

“Balıklar Karadeniz'de büyüyecek ihraç olacak”



Vira Haber