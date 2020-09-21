Tolga Gencer: Turizm Sektörü COVID-19 Sürecinde İyi Bir Sınav Verdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, Sağlık Bakanı Koca'nın İzmir'deki temasları sırasında turizm bölgelerine ilişkin değerlendirmelerini dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Normalleşme sürecinde Antalya'ya 11 milyonun üzerinde yabancı turist geldiğine dikkati çeken Gencer, hem otellerin hem de acentelerin hijyen kurallarına yüzde 100 uyduğunu dile getirdi.

Turizm kaynaklı vaka artışı olmadığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Gencer, "Turizm sektörü COVID-19 sürecinde iyi bir sınav verdi. Biz yapılması gerekenleri yaptık. Turizm sektörü Bakanlıkların salgın kurallarını harfiyen uyguladı. Çünkü bizim başka gelirimiz yok. Turist gelmezse biz işimizi yapamayız." diye konuştu.

Gencer, turistlere, kurallara uymaları halinde COVID-19'a yakalanmayacaklarının garantisini vermek zorunda olduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un pandemi döneminde turizm sektörünü çok doğru yönlendirdiğini ifade etti.

Tesislerin "Güvenli Turizm Sertifikası" almak için yarışa girdiğini belirten İşler, sertifikasyonla tedbirlerin süreklilik arz ettiğine dikkati çekti.

Turizm tesislerini sadece Kültür ve Turizm Bakanlığının değil İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının da denetlediğini dile getiren İşler, şöyle devam etti:

"Öncelikle Bakan Ersoy'a teşekkür etmek istiyorum. İnsan yoğunluğunun olduğu turistik merkezlerde vaka sayısının Anadolu'nun herhangi bir yerine göre çok daha geride olduğunu gördük. Bunun en önemli nedeni turizm neferi olan çalışanların ve bakanlıkların almış olduğu tedbirlerdir. Bu tedbirlere turizmci kadar dikkat edilirse virüse karşı vermiş olduğumuz mücadalede öne geçeceğiz."

"Misafirler günlük yaşamdan ödün vermedi"

İşler, misafirlerinin günlük yaşamdan ödün vermeden sadece tedbir aldığına işaret ederek, tatilcilerin, kurallara uymanın virüse geçit vermediğinin kanıtını olduğunu söyledi.

Turizmcilerin hem virüsün yayılmaması hem de ekonominin ayakta kalması için savaştığını vurgulayan İşler, "Küller içinde güller yetiştirmeye çalıştık. İnsanların rahat ve güvenli bir tatil yapmasını sağladık. Hem istihdam sağladık hem de salgının önüne geçmeye çalıştık. Ekranlarda bir çok insan çıkıp 'Tatile gitmeyin, virüs kaparsınız' diye konuşuyordu. Türk turizmcisi bunlara en güzel cevabı, almış olduğu kuvvetli tedbirlerle verdi. Tedbirlere uyulduğu sürece salgına geçit yok." dedi.

"Keşke herkes turizmciler kadar bilinçli olsa"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de tatilcilerin, kurallara uyan turizmciler sayesinde koronavirüse yakalanmadığını söyledi.

Yurt dışından gelen misafirlerin otellerde alınan tedbirlerden dolayı kendilerini tebrik ettiklerini aktaran Demir, "Turistler bu konuda bize teşekkür ediyor ve 'Türkiye'de alınan tedbirler Avrupa'dan daha yüksek' diyorlar. Keşke herkes turizmciler kadar bilinçli olsa. Turizmciler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bu işi çok ciddiye aldı. Bu da başarıyı getirdi. Şu anda Türkiye'den rahatsız olan bir ülke yok." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki temaslarının ardından turizm bölgelerindeki turizm kaynaklı vaka artışına ilişkin soruya, "Son dönem 11 milyona yakın turistin geldiğini biliyoruz. Bu illerimizde, Antalya, İzmir ve Muğla dahil olmak üzere ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz. Bu özellikle son derece önemli." yanıtını vermişti.

Vira Haber