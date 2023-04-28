TPAO Başkanı AVS Standını Ziyaret Etti

AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek tarafından karşılanan Melih Han Bilgin açıklama yaptı.

“Bir zincirin dayanma gücü, en zayıf halkası kadardır. Bu iş tüm katmanlarıyla ele alınmalıdır. AVS’nin bize sağladığı hizmetler en başından beri bizim en kuvvetli zincir halkalarımızdan biri oldu. AVS bu hizmetleriyle anılacaktır. En başından beri yememizin, içmemizin güvenliğini sizlere emanet ettik. Böyle devam…”

Bilgin, PEMTEK toplantısının gerçekleşmesini sağlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, AVS olarak ülkemizin enerji bağımsızlığında büyük öneme sahip “Karadeniz Doğal Gazını Devreye Alma” projesine, 2020 yılından bu yana destek vermenin onur ve gururunu yaşıyoruz dedi.

Vira Haber