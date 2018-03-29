TPAO’nun yeni Genel Müdürü Melihhan Bilgin oldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü görevine daha önce vekaleten getirilen Melihhan Bilgin'in ataması gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konu ile ilgili atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Melihhan Bilgin’in atanması uygun görüldü.

Melihhan Bilgin, İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümünden mezuniyeti sonrasında General Electric Uçak Motorları Uzmanlık Eğitimi aldı. Bilgin, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans yaptı. Türk Hava Kuvvetleri’nde Kalite Sistem Mühendisi, Tusas Proje Kontrol Ofisi’nde MRB Mühendisi, F110 Uçak Motor Teknik Destek Mühendisi olarak çalışan ve özel sektörde uzun yıllar yöneticilik yapan Bilgin, son olarak CNK Havacılık’ta Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Vira Haber