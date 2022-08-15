Trabzon'a 5 Yıl Sonra İlk Kez Kruvaziyer Geldi

Honest Holding iştiraklerinden Miray Cruises tarafından işletilen Astoria Grande adlı kruvaziyer, seyahat durakları arasında yer alan Trabzon’da özel bir törenle karşılandı. Çiçekler, folklor ekibi ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan yüzlerce turist, bol bol alışveriş yaparak şehrin ekonomisine de katkı sundu.

Karadeniz’de Sinop, Trabzon ve Amasra gibi merkezlerin yanı sıra İstanbul ve Çeşme’yi kapsayan turunu sürdüren Astoria Grande, uğradığı kentlerde yoğun ilgi görüyor. Yüzlerce turisti kentlerinde ağırlayan vatandaşlar, hem ülke hem de şehir ekonomisine katkı sağlayan turistleri memnuniyetle karşılıyor.

5 YIL ARADAN SONRA İLK

Rusya Bandıralı turistik kruvaziyer Astoria Grande, tur programı kapsamında Trabzon’a demirledi. 5 yıl aranın ardından Trabzon iline kruvaziyer gelmesinin mutluluğunu yaşayan bölge halkı, Rus turistleri heyecanla karşıladı. Trabzon Limanı’ndaki karşılamada turistlere özel folklor gösterisi düzenlenirken, vatandaşlar turistlere çiçek ve yöresel ürünlerden hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “İFTİHAR ETTİM”

Bilişim Vadisi Değer Katanlar Ödül Töreni’ndeki konuşmasında Türkiye’nin turizmde 2022 hedeflerinin üzerine çıkacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başka ülkelerin yurt dışı pazarlarda bıraktığı boşluğu Türk ürünleri ve firmalarının doldurduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’den gelen kruvaziyer gemisinin Trabzon Limanı’na yanaşmasından dolayı iftihar ettiğini söyledi.

YIL SONUNA KADAR 6 KEZ DAHA UĞRAYACAK

190 metre uzunluğundaki ''Astoria Grande” ile kente gelen 327 Rus turist ve 403 mürettebat, 1 gün boyunca tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı buldu. Turistleri şehirlerinde ağırlamanın bölge halkı açısından önemine değinen Trabzon Limanı Müdürü Muzaffer Ermiş, geminin şehirlerinden ayrılmasının ardından Rusya’nın Soçi kentine hareket edeceğini ifade etti. Ermiş, Trabzon Limanı'na 2017 yılından beri ilk kruvaziyer gemisinin yanaştığını hatırlatarak, geminin yıl sonu kadar 6 kez daha Trabzon’a uğrayacağını sözlerine ekledi.