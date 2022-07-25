Trabzon'a "DADD Ralli Karadeniz 2022" etkinliği kapsamında 22 yelkenli yat geldi

Karadeniz'i dünya yelken turizmine açmak, bölgenin doğal ve turistik güzelliklerini keşfetmek amacıyla 22 yelkenli yat ve 46 amatör denizci, 1 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıktı. Trabzon sınırları içerisinde önce Beşikdüzü Limanı, ardından da Faroz Limanı'nda demirleyen denizciler, 26 Temmuz Salı günü Rize'ye hareket edecek.

"Denizcilik Dünyaya Açılan Bir Kapı"

DADD Ralli Karadeniz 2022'nin planlayıcısı ve komodoru olan emekli deniz albayı İsmail Zühtü Tümer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, DADD'ın 2017 yılında kurulduğunu söyledi.

Tümer, Trabzon'a üçünü kez yatlarla geldiklerini belirterek, "O zaman 7 tekneydik, daha sonra 20 tekne olduk ve sayımız her geçen yıl daha da arttı. Ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Şimdi yeniden başladık." diye konuştu.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Tümer, şöyle devam etti: "Bu denizlere sadece Türkleri değil, yabancı denizcileri de getirmek istiyoruz. Ülkemize döviz bırakacak ve dünyada tanıtımını yapacak çok güzel faaliyetlere girişiyoruz. Bu faaliyetlerin içinde yabancıların olmaması düşünülemez çünkü denizcilik dünyaya açılan bir kapı."

Tümer, bu yıl da İstanbul'dan denize açıldıklarını aktararak, "Şile, Kefken, Ereğli ve Amasra gibi birçok limana uğrayarak Beşikdüzü'nden Trabzon'a geldik. Yolculuğumuz yaklaşık 3 hafta sürdü. Buradan Rize, Hopa, Gürcistan Poti Limanı'na kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bütün Seyir 29 Liman Olacak"

Denizcilerden Ömre Artemiz Engin, eşinin işi nedeniyle tura tek başına katıldığını kaydederek, "Karadeniz bizim bilmediğimiz bölgeler olduğu için önyargılıydık ama geldiğimizde korkulacak bir şey olmadığını gördük. 22 yat ile Karadeniz'de birçok limana uğradık. Bütün seyir 29 liman olacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Faroz Limanı'na düğün fotoğrafı çektirmek için gelen gelin ve damat da yelkenli yatlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vira Haber