Trabzon’da bin 173 balıkçı teknesi var

Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, balıkçıların avcılık sezonu içerisinde kendilerine tebliğ edilen hükümlere özenle uyduğunu belirterek Eylül 2018 tarihinde çevirme ağları ile başlayan avcılık sezonunun 15 Nisan 2019 tarihinde gırgır ve trol av araçları kullanan balıkçı gemileri için sona erdiğini hatırlattı. Trabzon'da boyları 5-50 metre arasında değişen bin 173 balıkçı teknesi bulunduğunu belirten Gülbay, bu teknelerde 5 bin 620 balıkçı tayfasının görev yaptığını söyledi. Gülbay "Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin yaklaşık 110 km'lik kıyı şeridine sahip ilimizde bin 173 adet 5 ila 50 metre arası balıkçı gemisi ve 5 bin 621 balıkçı tayfası bulunuyor. Bu balıkçılarımız ülkemiz karasularında olsun Uluslararası sularda olsun balıkçılık sektörüne önemli bir katkı sağlarken ayrıca il müdürlüğümüzce ruhsatlandırılan 5 bin 100 adet amatör balıkçıda denizde ve iç sularda sportif amaçlı balıkçılık yapmaktadır" dedi.

Kalkan avı yasağı da başladı

Kalkan balığı avı yasağının 15 Nisan itibariyle başladığı ve 15 Haziran'a kadar süreceğini hatırlatan Gülbay, "Kalkan balığı avcılığı 15 Nisan ile 15 Haziran 2019 tarihleri arasına kadar yasak. Haziran sonrası avcılığın serbest olduğu dönemde avcılık için 'Kalkan Balığı Avcılık İzin Belgesi' alınması gerekir. Ayrıca yasağın başlamasından önce avlanan Kalkan Balıkları için stok tespiti yapılması gerektiği ve yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması gerekir" diye konuştu.

Balıkçılara teşekkür

Balık avı sezonunda balıkçıların kendilerine tebliği edilen hükümlere uyduğunu kaydeden Gülbay, "Türk karasularında su ürünleri avcılığının önemli bir kısmının yapıldığı Trabzon ili balıkçılarına avcılık sezonu içerisinde tebliğ hükümlerine uyma noktasında gösterdikleri özen için teşekkür ederiz. Sürdürülebilir avcılığın gelecek nesillere bir borcumuz olduğunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Vira Haber