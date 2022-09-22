Transbatur Logistics İlaç Dışı Frigo Taşımalarını 4 Katına Çıkardı

Transbatur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dilmen, “Pandemi sonrasında artan talep doğrultusunda ilaç dışı frigo ürün taşımalarında da hedeflerimizin üzerinde bir artış yakaladık.” dedi.

Frigo ürün lojistiğinde uzmanlaşan Transbatur Logistics, bu yıl ilaç dışı frigo taşımalarda hedeflerinin üzerinde bir büyüme yakaladı. Türkiye ile Avrupa, BDT, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasında taşımacılık hizmeti veren şirket, özmal frigorifik araç sayısını da yaptığı yatırımlarla 123’e çıkardı.

Transbatur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dilmen, kurulduklarından bu yana Türkiye’de ilaç üretiminin ve ihracatının artması üzerine frigo taşımacılık altyapısına önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Özellikle pandemi sürecinde ilaç ve soğuk zincir taşımacılığında ciddi büyüme oranlarına ulaştıklarını anlatan Dilmen, bu dönemde frigo taşımacılık hacimlerinin ikiye katlandığını söyledi.

“İlaç dışı frigo ürün taşımalarımız 4 katına çıktı”

Dilmen, pandemi sonrası artan talep doğrultusunda ilaç dışı taşımalarının çok hızlı büyüdüğünü vurgulayarak, “İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) sertifikasına da sahip olduğumuz için pandemi sürecinde ilaç taşımalarımızın toplam içindeki payı çok yüksekti. Bu yıl hizmet verdiğimiz sektörleri çeşitlendirmeye odaklandık. İlaç dışı frigo ürün taşımalarımızı 4 katına çıkardık.” diye konuştu.

Özel donanıma sahip frigolu araçları sayesinde farklı ısı değerlerinde taşınması gereken yükleri aynı araçta farklı bölümlerde taşıyabildiklerine değinen Dilmen, bu sayede müşterilerine navlun avantajları sunabildiklerini dile getirdi.

“Kara yolunda yeşil dönüşüme büyük önem veriyoruz”

Taşımalarının, Benelüks ülkeleri başta olmak üzere Türkiye-Avrupa hattında yoğunlaştığını dile getiren Dilmen, “Özellikle Kafkasya ülkelerinden Avrupa’ya üçüncü ülke taşımaları da yapıyoruz. İngiltere ihracat – ithalat seferlerimizi önümüzdeki dönemde daha da artırmayı planlıyoruz.” dedi.

Dilmen, operasyonlarının tamamına yakınını kara yoluyla gerçekleştirdikleri için yeşil dönüşüme büyük önem verdiklerini ve ekim ayında yapacakları yatırım sonrasında filolarının tamamının “Euro 6” araçlardan oluşacağını da sözlerine ekledi.