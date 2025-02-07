Transbosphor, BIMCO Üyesi Oldu

Transbosphor Denizcilik Finans Analisti Ceren Can, şirketin dünyanın en büyük denizcilik birliği olan Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'ne (BIMCO) üye olduğunu bildirdi.

Can, "Dünyanın en büyük denizcilik birliğine katılmak; mükemmellik, şeffaflık ve sektördeki en iyi uygulamalara olan bağlılığımızı pekiştiriyor. Denizcilik sektöründeki operasyonlarımızı başarılı bir şekilde sürdürürken, bu üyelik bize değerli kaynaklar ve küresel fırsatları sağlıyor. Önümüzdeki işbirlikleri için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Vira Haber