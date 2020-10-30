Tüdav, 24. Dünya Karadeniz Günü Dolayısıyla Konferans Düzenleyecek

TÜDAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Dünya Karadeniz Günü, 24 yıl önce, Karadeniz'in Rehabilitasyonu ve Korunması için Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı kutlamak amacıyla düzenlendi.

24. Dünya Karadeniz Günü dolayısıyla Karadeniz'in dört bir yanından bilim insanları, uzmanlar ve çeşitli paydaşlar konferansta bir araya gelecek.

Konferansta deniz kirliliği, politika ve vatandaş bilimi, deniz habitatlarının korunması, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, sürdürülebilirlik ve mavi ekonomi konuları tartışılacak. Yarın düzenlenecek konferans online olarak takip edilebilecek.

"KARADENİZ’DE DENİZ ÇÖPLERİ" KİTABI ÇEVRİMİÇİ YAYINLANACAK

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından Karadeniz’de deniz çöpleri problemini ele alan “Marine Litter in the Black Sea - Karadeniz’de Deniz Çöpleri” kitabı Dünya Karadeniz Günü’nde çevrimiçi olarak yayınlanacak.

31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü’nde tanıtımı yapılacak ve editörlüğünü Türkiye’den Doç. Dr. Ülgen Aytan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi), Rusya’dan Maria Pogojeva (N.N. Zubov Devlet Oşinografi Enstitüsü / Shirshov Oşinoloji Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi) ve Bulgaristan’dan Doç. Dr. Anna Simeonova'nın (Varna Teknik Üniversitesi) yaptığı kitapta toplam sekiz ülkeye ait 28 üniversite, enstitü ve sivil toplum kuruluşundan 93 araştırmacının çalışmaları yer alıyor.

İngilizce olarak basılan 361 sayfalık kitap, denizleri her geçen gün artarak tehdit eden deniz çöpleri konusunu kapsamlı bir şekilde ele alıyor ve bu konuyla ilgili bilim insanlarından karar vericilere kadar herkes için önemli bir kaynak sağlıyor.

"PLASTİK OLAN MİLYONLARCA TON ÇÖP, DENİZLERE ULAŞMAKTA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ülgen Aytan, Karadeniz'in 21 ülkenin drenaj alanını oluşturduğunu ve kirliliğe karşı çok savunmasız olduğunu kaydetti.

Deniz çöplerinin, Karadeniz ekosistemi üzerindeki en büyük çevresel tehditlerden biri olduğunu vurgulayan Aytan, "Her yıl çoğunluğu plastik olan milyonlarca ton çöp, denizlere ulaşmakta. Denizel ortamdaki yolculukları süresince mikro ve nanoplastiklere parçalanarak daha fazla alana yayılan plastikleri kontrol etmek ve denizlerimizden tamamıyla uzaklaştırmak neredeyse imkansız. Bu kalıcı kirleticiler deniz canlılarını, kontamine olmuş deniz ürünleri yoluyla insan sağlığını ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemekte." ifadelerini kullandı.

Aytan, son yıllarda Karadeniz’de deniz çöpleri konusunda bilimsel çalışmalar giderek arttığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ancak hala yanıt aranan çok soru var. Özellikle zehirli kimyasallar içeren ve denizlerdeki kalıcı kirleticileri de bünyelerinde toplayan plastiklerin etkilerinin boyutu tam olarak bilinmemekte. Bu kitap ile 8 ülkeden 93 araştırmacı bir araya gelerek, ulusal ve Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında yürüttükleri çalışmaları ve bilgi birikimleri ile Karadeniz’de deniz çöplerinin mevcut durumunu ortaya koydu. Kitapta toplam 26 bölümde deniz çöpleri olası kaynaklarından dağılımına, birikim senaryolarından deniz canlıları ile olan etkileşimine, olası etkilerinden yönetim stratejilerine kadar çok yönlü olarak ele alındı. İnanıyoruz ki kitap, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Karadeniz için ortak paydada buluşan bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, endüstri, çevreciler, yerel yönetimler ve karar vericilere rehber kaynak niteliğinde olacak. Kitabın tamamına TÜDAV’ın internet sayfasından ücretsiz ulaşılabilir."

Vira Haber