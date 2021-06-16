TÜDEV Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TÜDEV Genel Kurulu, Divan Kurulu’nun seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Toplantıda, TÜDEV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 2019 ve 2020 yılları faaliyet raporları ile Vakıf Senedi Değişikliği hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Vakıf Senedi Değişikliği

2019 ve 2020 yılları Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyetlerinin ibrasının ardından TÜDEV Vakıf Senedi Değişikliği teklifi müzakerenin ardından oybirliğiyle kabul edildi.

Vakıf Senedi değişikliği ile İMEAK DTO ile TÜDEV arasında var olan yakın bağ bir kez daha vurgulandı ve daha da kuvvetlendirildi. TÜDEV’in karar organı olan Yönetim Kurulu’nda, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın kontrolü daha da güçlendirildi.

Yeni Vakıf Senedi’nde, yazım dili ve anlam, mevzuat, makama bağlı üyeler ve Deniz Ticaret Odası ile TÜDEV bağı olmak üzere 4 ana başlıkta değişiklikler gerçekleştirildi.

Deniz Ticaret Odası ile TÜDEV bağına ilişkin olarak Vakıf Senedi’nin 9 B/a maddesinde yapılan değişiklikle, TÜDEV Yönetim Kurulunun oluşturulmasında Deniz Ticaret Odasının teklif ettiği üye sayısı 3’den 6’ya çıkarılıp, 9 asıl üyeden 6’sının DTO tarafından Meclis üyeleri arasından belirlenmesi sağlandı.

Yeni Yönetim

Eski yönetimin yer aldığı tek listeyle gidilen oylama sonucu 2021-2023 dönemi TÜDEV Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

TÜDEV Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Tamer Kıran, Eser Bayraktar, Ahmet Can Bozkurt, Hakan Çendik, Ümit Sandıkçı, Zeynep Pınar Kalkavan Sesel.

Vakıf Senedi Madde 9-B-a gereğince İMEAK DTO’nun Bildirdiği Asıl Üyeler: Cihat Yavuz Güler, Kasım İnandı, Serhat Barış Türkmen.

TÜDEV Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Yalçın Akın, Şevki Semih Ege, Fuat Ersoy Eroğlu, Adem Kocadağ, Müge Üner Rızvani, Tolga Tomba

Vakıf Senedi Madde 9-B-a gereğince İMEAK DTO’nun Bildirdiği Yedek Üyeler: Mustafa Aslan, Selahattin Cem Burçkin, Hüseyin Mengi.

TÜDEV Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Mehmet Sadi İnce, Ahmet Aygün Özgen, Şükrü Fazıl Uzun.

TÜDEV Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Sefer Süheyl Demirtaş, Korkut Omur, Yorgo Saris.

Vira Haber