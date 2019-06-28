"TÜM DENİZCİLERİMİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

ÇELEBİ LİMANI OLARAK; TÜM DENİZCİLERİMİZİN 1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI'NI TEBRİK EDİYOR, MAVİ VATANIMIZIN TEMİNATI OLAN BU BAYRAMIN NİCE BAYRAMLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ.