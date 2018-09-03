Tüm marinalara ‘Sıfır atık sistemi’ kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’deki bütün marinalarda 2019 sonunda Sıfır Atık Sistemi kurulacağını söyledi. Kurum, Türkiye’deki bütün yatların ve teknelerin de mavi kart sistemiyle takip edileceğini bildirdi.

Kurum, Marmaris ilçesindeki Muğla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına ait tekneyle, seyir halindeki teknelerde Mavi Kart Sistemi incelemesinde bulundu. Sahil Güvenlik teknesinden telsizle seyir halindeki “Relax” isimli bir başka tekneyle bağlantı kuran Kurum, kendisini tanıtarak, Mavi kartları olup olmadığını sordu. Bilginin doğruluğunu teyit etmek için kart numarasını alan Kurum, Mavi Kart uygulamasıyla teknenin atık kayıtlarını kontrol etti. Kurum, teknede yaptığı açıklamada, Marpol Sözleşmesi kapsamında Türkiye’deki teknelere getirilen Mavi Kart sisteminin 39 bin teknede uygulandığını söyledi.

İLK DEFA TÜRKİYE’DE UYGULANAN BİR SİSTEM

Bakanlık tarafından, Mavi Kartı olan teknelerin atıklarının elektronik ortamda takip edildiğini dile getiren Kurum, şöyle konuştu: “Bu sistem dünyada ilk defa Türkiye’de uygulanan bir sistem. Şu an 459 Mavi Bayraklı plajımız var bunun 100 tanesi bugün denetimini yaptığımız Muğla’da. Bu sistem, denizlerimizi, kıyılarımızı daha çevreci, daha yaşanabilir kıyılar haline getirmek, denizlerimizdeki mavi bayraklı plaj sayısını arttırmak üzere bir çalışmadır. Oldukça başarılı gidiyor. İnşallah ilerde bu sayımızı artıracağız. Şu anda dünyada üçüncü sıradayız. İnşallah dünyadaki en fazla mavi bayraklı plajı olan ülke konumuna gelmek için mücadele ediyoruz.” Kurum, tekne ile yaptığı incelemenin ardından gazetecilere Marmaris Netsel Marina’daki Mavi Kart Sistemi ve bu kapsamda gemilerden çıkan atıkların geri dönüşünün yapıldığı Sıfır Atık Projesi’ni uygulamalı gösterdi.

BÜTÜN MARİNALARDA SIFIR ATIK SİSTEMİ KURULACAK

Türkiye’de 39 marina bulunduğunu ve dünyada ilk defa Sıfır Atık Projesi’nin Marmaris’teki marinada kurulduğunu vurgulayan Kurum, “2019 yılı sonunda da Türkiye’deki bütün marinalarda sıfır atık sistemi kurulacak ve Türkiye’deki bütün yatlar, tekneler de mavi kart sistemiyle takip edilecek. Böylece 459 olan Türkiye’deki mavi bayraklı plaj sayımızı yukarı çekip, dünyada şu an üçüncü sıradayız. Birinci olmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

TÜM ŞEHİRLERE YAYILACAK

Kurum, Sıfır Atık Projesi’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde kamu kurumları başta olmak üzere uygulanmaya başladığını ve tüm şehirlere yayılacağını söyledi.Bu projenin 100 günlük eylem planı içerisinde de yer aldığını hatırlatan Kurum, “Çöp toplamak değil çöpü atmamak ve attığımız çöpleri de ayrıştırıp, Sıfır Atık sistemine geçmemiz gerekiyor. Buna da Avrupa Birliği’nden daha kısa zamanda geçeceğiz.” diye konuştu.

"Şu an Foça'da sıkıntılı bir durum söz konusu değil"

Kurum, gazetecilerin İzmir Foça'da denizdeki akaryakıt sızıntısına ilişkin sorusu üzerine Bakanlık yetkililerinin ilçede olduğunu belirterek, "Foça'da bir tekneden sızdığını düşündüğümüz ham petrolün kıyıya vurması sonucu bir kıyı kirliliği oluştu. Bu kıyı kirliliğine ait, yerinde tespit edip haber ulaştıktan sonra 80 kişiyle ekiplerimiz orada çalışmaları başlattılar. Bugün olay tamamen Bakanlığımız kontrolü altında. Hiçbir çevre kirliliği yok. Zaten kirliliğin artmaması için önlem de alındı. Mevcut kıyıdaki kirlilik de temizleniyor. Büyük çoğunluğu temizlenmiş durumda bir hafta 10 gün içinde de tamamı temizlenip, kullanılabilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Vira Haber