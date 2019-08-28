Tuna içindeki tuttuklarını tuvale aktardı

Süleyman Tuna Taşkın 14 yaşında çok özel bir çocuk. 3 yaşında özel olduğu ortaya çıkan Süleyman Tuna Taşkın’ın yeteneği 9 yaşında ailesinin keşfiyle ortaya çıktı.

Resim yapma konusunda yetenekli olduğu ortaya çıkan Tuna’yı ailesi bu konuda destekledi ve kendini geliştirmesinde yardımcı oldu. İçinde tuttuklarını tuvale aktararak gelişme sağladı. Süleyman Tuna Taşkın şimdi üzerinde 5 yıldır çalıştığı sergisini açıyor.

Otizmli evlat yetişmenin öneminin farkında olan bir aileye sahip olması Tuna’nın en büyük şansı oldu. Uzakyol Başmühendisi olan babası Süleyman Tuba Taşkın deniz kariyerini sonlandırarak eşi İpek Taşkın ile birlikte kendilerini çocuklarının geleceğine adadılar. Bilinçli bir şekilde çocuklarıyla ilgilenmelerinin sonucu olarak Tuna 14 yaşında Maltepe Belediyesi’nin de desteğiyle ilk sergisini açacak.

2-9 Eylül tarihleri arasında Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergide Tuna, fırçalarının nasıl sesi olduğunu anlatacak.

Vira Haber