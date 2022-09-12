Tuna Masters Teos 2022’de Muhteşem Final

Murat İyriboz ve Elvio Pennetti’nin organizatörlüğünü yaptığı turnuvanın birinci gününde TORNADO, FIUME ve SIS-35 takımları dereceye girerken, ikinci gün SIS-35 ve STAFU takımlarının balıkları konuşuldu. Turnuva sonundaysa “en büyük balık” kategorisinde birinci, turnuvanın ilk gününde yakaladığı 89,80 kg’lık orkinosla FIUME takımı Bitci.com Türkiye Sorumlusu Faysal ŞEFKATLIOĞLU ‘ndan ödülünü aldı. “En çok balık” kategorisinde birincilik 3 orkinosla TORNADO teknesinin oldu. Aynı zamanda turnuvada en yüksek toplam puana sahip olan TORNADO takımı, ödülünü Teos Marina Genel Müdürü Faruk GÜNLÜ’nün elinden aldı.

Murat İyriboz, “Teos Marina bizim evimiz gibi, turnuvanın bu ayağı bizim için tam anlamıyla Devler Ligi oluyor. Teos Marina’yla birlikte her zaman müthiş işler çıkartıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla turnuva boyunca tutulacak orkinosların boyunun minimum 115 cm olması koşulu, yarışma organizatörleri tarafından, turnuvanın birinci günü minimum 140 cm, ikinci günüyse minimum 150 cm olacak şekilde değiştirildi ve bu sayede yarış boyunca toplam 28 release (yakalanan balığın zarar görmeden geri salınması) yapıldı.

Tuna Masters Teos 2022’ye bu yıl finalistlere verilen ödüller damgasını vurdu. Kazanan yarışmacılara Tuna Masters özel giysileri, Zenaq kamış, 20.000-40.00-60.000 ve 100.000 değerinde Bitcicoin, The Economist Bitci tablosu, Hotel Swissotel Resort Bodrum’dan konaklama, Bahçe Dekor’dan rejisör koltuğu, DEPAR Seascooter RS 2, Stafu’dan özel koleksiyon giysiler, Raymarine Element 7 S balık bulucu, Nature’s Work’ten sanat eseri niteliğinde ahşap eserler hediye edildi.

Seferihisar çevresindeki marinalar ile Kıbrıs’tan gelen iki teknenin yanı sıra Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Monaco gibi ülkelerden gelen Erkut Soyak, Gökhan Çarmıklı, Turgut Konukoğlu, Suat Yiğit, Mahmut Özgener, Altuğ Aksoy, Sinan Kuran ve Bülent Delican gibi uluslararası sularda kendini kanıtlamış birçok usta sporcunun kıyasıya yarıştığı turnuva Teos Marina’da Cennet Bahçesi isimli çim alanında festival havasında geçti.

2016’dan bu yana her yıl en büyük balıkların yakalandığı Tuna Masters Teos’ta yarışmaya ek olarak, turnuva sahasında dünya lideri birçok marka da destekçi olarak ürünleri ile yer aldı. Turnuva finaline katılan yüzlerce ziyaretçi Stafu, Paru Marin, Bahçe Dekor, Depar, Can-am, Seadoo, Tohatsu, Raymarine, Viking, Nature's Work, Chameleon, Light House gibi çok sayıda sponsor firmanın stantlarını gezme fırsatı buldu. Teos Marina ev sahipliği, Bitci.com ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada usta balıkçıların kıyasıya mücadelesi, festival alanına dönüşen turnuva alanında yükselen kahkahalar ve dost sohbetleri tüm katılımcılar için unutulmaz keyifli anlar yaşadı. Turnuva, 11 Eylül Pazar günü yapılan ödül töreni sonrasında verilen gala yemeğiyle sona erdi.