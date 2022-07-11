Tunceli'nin Pertek İlçesi Su Sporlarıyla Adından Söz Ettiriyor

Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip ilçe, sahip olduğu güzellikleriyle yılın her döneminde çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Kentte "giriş kapısı" olarak adlandırılan ilçede, Pertek Kalesi, Tozkoparan Höyüğü, Sağman Kalesi ve Çelebi Ağa ile Sungur Bey camileri turizm açısından büyük önem taşıyor.

İlçedeki Keban Baraj Gölü kıyısında bu yıl hizmete sunulan su sporları merkezi de şu sıralar adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi oluyor.

Haftanın belirli günlerinde merkeze gelen ziyaretçiler, baraj gölünde kano, rafting, su kayağı yapıp banana, ringo, jet ski ve deniz paraşütüne biniyor.

Keban Baraj Gölü'nde heyecanlı anlar yaşıyorlar

Sportif faaliyetlerle heyecan dolu anlar yaşayan ziyaretçiler, daha sonra teknelerle Pertek Kalesi mevkisine kadar yaklaşık 2 kilometrelik alanda tur gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıktığını söyledi.

Kentin çok harika bir doğaya sahip olduğunu belirten Ekinci, Pertek ilçesinde ve Munzur Vadisi'nde iki farklı su sporları merkezinin olduğunu anlattı.

Ekinci, Tunceli'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki illerin çoğundan güzel olduğunu ifade ederek, "Çevre illerden buraya gelen insanlarımız suyla alakalı hangi etkinliği istiyorlarsa bulabilecekler. Pertek'te sürat teknesi, jetski, kano ve rafting gibi aktiviteler yapılıyor. Sadece yazın buraya değil, kışın da Ovacık'ta kayak yapmaya bekliyoruz." dedi.

"Tunceli uzun yıllardır bu tip aktivitelerle duyulmuyordu"

Ziyaretçilerden Ömer Faruk Narlı da hayatında ilk defa kano yaptığını ve heyecanlı geçtiğini aktardı.

Farklı ekstrem sporlarla ilgilendiğini belirten Narlı, şunları kaydetti:

"Doğa sporları açısından Tunceli çok fazla imkan sunuyor. Yazları kros motosiklet ve dağ bisikleti kullanıyoruz, kışın da Ovacık'ta kayak yapıyoruz. Kent merkezinde de Munzur Çayı'nda rafting yapabiliyoruz. Aslında Tunceli uzun yıllardır bu tip aktivitelerle duyulmuyordu. Bu açıdan da burada doğa ve su sporları gibi etkinliklerin düzenlenmesi çok önemli."

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