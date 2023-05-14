Tunus'ta 107 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla düzensiz göç girişimlerinin arttığını belirtti.

Ülkenin güneydoğu kesiminde yer alan Sfaks ve Monastir kentlerinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda son 48 saatte 4 düzensiz göç girişiminin engellendiğini bildiren Cebabli, operasyonlarda 16'sı Tunus vatandaşı, diğerleri Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 107 göçmenin gözaltına alındığını kaydetti.

Cebabli, Tunus Cumhuriyet Savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

- 10 günde 210 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Tunus'ta, 18-27 Nisan tarihleri arasında tekneleri alabora olan 210 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Vira Haber