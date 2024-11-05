Tüpraş İzmit Rafineride Patlama: 8 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan rafineri tesisinde 13.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Tesisten dumanlar yükselirken, bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tesisin kendi sağlık ekipleri ile itfaiyesi olaya kısa sürede müdahale etti. Bazı binalarda hasar meydana gelirken, işçiler ise güvenli alanda toplanarak, tahliye edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin incelesi sürüyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan rafineri tesisinde meydana gelen yangınla ilgili Tüpraş'tan açıklama yapıldı.

Açıklamada,

"Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir"

denildi.