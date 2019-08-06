TÜPRAŞ'ın taşınmasına odalardan tepki

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu, dört rafinerisinden en büyüğü Körfez ilçemizde bulunan TÜPRAŞ yönetimi, genel müdürlüğü İstanbul’a taşıma kararı aldı. Yaklaşık iki ay önce alınan karar çalışanlara tebliğ edildi, “Gelmek isteyenler hazırlığını yapsın” mesajı verildi.

Kocaeli'de ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odaları, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınacağı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "TÜPRAŞ yönetiminin İstanbul'a taşınması, Kocaeli için, vergi geliri üzerinden belediye payının azalmasına yol açacaktır. Ortak görüşümüz, firmaların, üretim yaptıkları şehirde vergi mükellefi olmaları, sağladıkları kardan bulundukları kenti yararlandırmalarıdır" denildi.

Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Körfez Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 'TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınacağı' yönündeki haberler üzerine ortak yazılı açıklamada bulundu. Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli'de kalması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Kocaeli'de kalmalıdır, mecburdur. TÜPRAŞ'ın Kocaeli'de elde ettiği kazanımları ve genel müdürlüğü taşıma kararının hayata geçirilmesi halinde oluşacak kentsel kayıpların bilinmesinde fayda vardır. 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile faaliyete başlayan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi, kapasitesini zamanla 11,3 milyon ton/yıla yükseltmiştir. Toplamda 14,1 milyar dolar olan Kocaeli ihracatının 2,5 milyar doları, TÜPRAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu üretim ve ihracat performansında, sermaye ve teknoloji yanında kentte ikamet eden işgücünün katkısı yadsınamaz. Rafineri faaliyetinin çevresel ve kentsel etkileri, 50 yılı aşkın süredir, başta Körfez olmak üzere, Kocaeli yerleşimlerinin üstlendiği sosyal maliyetler ihtiva etmektedir. Kocaeli, İstanbul ve İzmir'den sonra toplanan vergilerin yüzde 11,82'sini karşılayan üçüncü ildir. 2018 yılında 73 milyar 451 milyon TL vergi tahsilatı ile 71 ilin toplamından fazla vergi ödemektedir. Kişi başına vergi geliri bakımından, 38 bin 529 TL ile hazineye en fazla katkı veren Kocaeli'de kişi başına kamu harcaması 3 bin 767 TL'dir."

'VERGİ GELİRİ ÜZERİNDEN BELEDİYE PAYININ AZALMASINA YOL AÇACAK'

TÜPRAŞ'ın genel müdürlüğünü İstanbul'a taşıması durumunda Kocaeli için, vergi geliri üzerinden belediye payının azalmasına yol açacağı ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"2017 yılı vergilendirme döneminde TÜPRAŞ, 463.198.696,74 TL vergi tahakkuk ettirmiştir. Büyükşehir Belediyesi statüsüne sahip iller, vergi gelirinden yüzde 6 oranında pay almaktadır. TÜPRAŞ yönetiminin İstanbul'a taşınması, Kocaeli için, vergi geliri üzerinden belediye payının azalmasına yol açacaktır. Zaten kentin yıllardır hazineye katkısının altında kamu harcaması aldığı bilinmektedir. Buna bir de, üretim ve karlılığa katkı veren işgücünün alın teri yanında, Sapanca'nın suyu, İzmit Körfezi'nin liman trafiği, deniz ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlar ve ulaşım başta olmak üzere kentsel maliyetlere katlanıldığı halde, belediye gelirleri bakımından dezavantajın eklenmesi kabul edilemez bir haksızlık olacaktır. Genel Müdürlüğün Kocaeli'de olması, TÜPRAŞ'a, oda üyeliği ve temsil imkanı vermekte, böylece kentte iktisadi işleyişle ilgili üzerine düşen görevleri de yapma sorumluluğunu yerine getirme fırsatı sağlamaktadır."

FİRMALAR ÜRETİM YAPTIKLARI ŞEHİRDE VERGİ MÜKELLEFİ OLMALI'

Odalar ortak görüşünü ise şöyle açıkladı:

"Ortak görüşümüz, firmaların, üretim yaptıkları şehirde vergi mükellefi olmaları, sağladıkları kardan bulundukları kenti yararlandırmalarıdır. Yönetimi, Kocaeli'den İstanbul'a taşıma, dijital çağda ve bu iki kent arasındaki yakınlık ile lojistik kapasite dikkate alındığında da anlamlı görülmemektedir. Kocaeli'nin hak ettiği gelirden yoksun bırakılmaması ve iktisadi geleceği için, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Kocaeli'de kalmalıdır."

Vira Haber