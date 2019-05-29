Tur teknelerine denetim

Turist hareketliliğinin artmaya başlamasıyla birlikte turistlere yönelik faaliyet yürüten iş ağlarında denetimlerini sıklaştıran Alanya Belediyesi, yaz sezonunda turistlerin en çok tercih ettiği aktivitelerin başına olan turistik tekne ve yatlarda denetimler gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi Zabıta Birimi, Sahil Güvenlik ekipleri ve Liman Başkanlığı personeli ile birlikte yapılan denetimlerde tekne ve yatların TAPDK, hijyen, ilaç, su tankeri, yakıt, uyarı levhaları, kapasite raporları, belge ve evrak kontrolü ile hanutçuluk, yaka kartı, tişört konularında kural ve esaslara uygunluğu kontrol edildi.

BAŞKAN YÜCEL: “KURALLARA UYMAYANA AF YOK”

Denetimlerin sezon boyunca aralıksız süreceğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’nın huzur ve güvenliği için ekiplerimiz durmadan çalışmaya, denetimlerini sürdürmeye devam edecekler. Şehir disiplinini bozan, Alanya’nın adına, huzur ve güvenliğine leke çalacak hiç kimseye göz açtırılmayacak” dedi. Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın da, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini ve kurallara uymayanların gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Vira Haber