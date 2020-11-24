TÜRDEF'ten, Türk Gemisine Müdahaleye İlişkin Açıklama

Türkiye Denizcilik Federasyonu, Alman firkateyninin MV Roseline A isimli Türk gemisine müdahalede bulunmasını kınayan bir açıklama yayımladı.

TÜRDEF tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde:

23 Kasım 2020 günü basına yansıyan haberlerde, Türk bayraklı MV Roseline A adlı ticaret gemimize F220 Bandıra No’lu Hamburg isimli Alman firkateyni, Avrupa Birliği adına yürütülen İrini Harekâtı gerekçesi ile makul suç şüphesi olmadan uluslararası deniz hukuku ve teamüllerine aykırı, LTS44S20 Sayılı Ambarlı-Misurata seferine silahlı askeri unsurları bordaya çıkarmak sureti ile müdahalede bulunduğu öğrenilmiştir.

22 Kasım 2020 saat 17:45’den ertesi gün saat 10:00 sularına kadar mütemadiyen devam eden müdahale esnasında gemi kaptanının açık muvafakati olmadığı, personelin rızaları hilafına hürriyetlerinin silahla tahdit edildiği, personel yaşam alanlarına girildiği, tüm gemide arama yapıldığı medyaya yansıyan görsellerden anlaşılmaktadır.

Sırf varış limanından hareketle gemi üzerinde arama yapılması makul şüphe olamayacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin ancak ve ancak iznine bağlıdır. Uluslararası sularda gerçekleşen eylem Açık Deniz Serbestliği İlkesine aykırılık olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve hükümranlık alanına da bir müdahaledir. Uluslararası deniz hukukuna ve teamüllerine aykırı bu eylem gemi kaptanının ve personellin kararlı duruşu ve şirket ile koordinasyonu neticesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin müdahalesi ile engellenmiştir.

Türkiye Denizcilik Federasyonu olarak, Türk Bayraklı MV ROSALINE A gemimize açık denizde seyrüseferine, uluslararası deniz hukuku ve teamüllerine aykırı surette askeri müdahaleyi, yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi ve sözde denetleme sırasında, vakur duruş sergileyen başta gemi Kaptanımız ve mürettebatına adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle ve şiddetle kınıyoruz...

Türkiye Cumhuriyeti’ne; ne Mavi Vatan’da, ne Doğu Akdeniz' de ve ne de uluslararası sularda, hiçbir gücün geri adım attıramayacağını, tüm dünyanın bilmesini tekraren hatırlatırız...

Vira Haber