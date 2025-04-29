Turizm, 2025'te Türk Ekonomisine 5,2 Trilyon TL Katkı Sağlayacak

Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş’ın davetlisi olarak Antalya’ya gelen WTTC Başkanı Julia Simpson’ın paylaştığı veriler, Türkiye’nin küresel turizmdeki liderliğini pekiştirdiğini ortaya koyuyor. Yerli ve yabancı ziyaretçi harcamaları hızla artarken, Türkiye turizmde güçlü büyümesini sürdürüyor. Endüstrinin istihdama katkısının 3,3 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) son verilerine göre, Türkiye'nin Seyahat ve Turizm endüstrisi 2025 yılında yaklaşık 5,2 trilyon TL ekonomik katkı sağlayacak. Bu rakam, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYH) yaklaşık yüzde 12’sine karşılık geliyor. Açıklanan veriler, Türkiye’nin dünyanın en popüler ve güçlü destinasyonlarından biri olma konumunu pekiştirdiğini gösteriyor.

Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş’ın davetlisi olarak Antalya’ya gelen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı ve CEO’su Julia Simpson, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya geldi. Julia Simpson ayrıca ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, TUROFED Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, TTYD Başkanı Oya Narin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye turizm endüstrisinin durumu ele alındı.

WTTC'nin yıllık Ekonomik Etki Araştırması'na (EIR) göre, 2025 yılında uluslararası ziyaretçi harcamalarının 2,6 triyon TL’ye, yerli ziyaretçi harcamalarının ise 1,4 trilyon TL’ye ulaşması bekleniyor. WTTC’ye göre Türkiye’nin Seyahat ve Turizm sektörü, 2024 yılında ülke ekonomisine 5 trilyon TL katkı sağlamıştı. WTTC projeksiyonlarına göre 2035 yılında, Türkiye’nin Seyahat ve Turizm sektörü 7 trilyon TL gelir sağlayacak.

WTTC’nin Ekonomik Etki Araştırması’na göre 2025’te Türkiye’de seyahat ve turizm endüstrisi 3,3 milyon kişiye istihdam sağlayacak. Bu da ülke genelindeki toplam istihdamın yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor. Endüstri; konaklama, ulaşım, yeme-içme hizmetleri ve kültürel deneyimler gibi alanlarda uzun vadeli istihdam olanakları yaratıyor.

WTTC Başkanı Julia Simpson konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de seyahat ve turizm sektörü hızlı büyümesini sürdürüyor. 2025 yılı Türkiye için rekorlarla dolu bir yıl olmaya aday. 2025 yılında beklenen artış, Türkiye’nin küresel cazibesini ve iç turizmdeki dinamizmini yansıtıyor. Seyahat edenler özgün ve zenginleştirici deneyimler ararken, Türkiye eşsiz bir misafirperverlikle onlara kapılarını açıyor. Ancak bu başarı kendiliğinden gelmeyecek. Uluslararası rekabette önde kalmak için Türkiye’nin inovasyona, yatırıma ve çevikliğe devam etmesi gerekiyor.”

Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş ise öngörüleri şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’nin turizm başarısının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Sektöre katkı sunmak, milyonlarca kişiye istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine değer katmak bizim için büyük bir sorumluluk. Kamu-özel sektör iş birliği bu başarının temel taşlarından biridir.”

Günboyu süren görüşmeler sonucunda, Dünya Turizm Seyahat Konseyi (WTTC) ve Antalya’daki yetkililer, kentin tanıtımını desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleme konusunda görüş birliğine vardı.

Vira Haber