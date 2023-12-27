“Turizm Sektörü İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi 2023 yılı son meclis toplantısında konuşan Başkan Adem Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı arasından yapılan görüşme sonrası Türk vatandaşların 2024 yılında 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda vize uygulamasının onaylanmasıyla birlikte Türk Yolcu sayısında en az %20 artış ve buna bağlı olarak da sorumluluk sahalarında bulunan Ayvalık-Midilli kapısının 2024 sezonunda rekor yolcu sayısına ulaşacağını ve turizm sektörü için yeni bir dönem başlayacağını işaret etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının gündeminde, Yunan adalarına yapılacak seyahatlerde kapıda vize uygulamasının onaylanması, 2023 yılı oda faaliyetlerinin değerlendirmesi ve Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Ekim ayı mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı. Aralık ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşması ile devam etti.

“Milletimizin başı sağ olsun”

Konuşmasına Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde, teröristlerle güvenlik güçlerimiz arasında çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizin derin acı ve üzüntü içerisinde olduğunu söyleyerek başlayan Şimşek: “Vatanı ve milletinin bölünmez bütünlüğü için şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.” Dedi.

“Turizm sektörü için yeni bir dönem başlıyor”

Ülkemizden altı yıl sonra Yunanistan’a gerçekleştirilen ziyaret sonrasında denizcilik sektörünü özellikle de deniz turizmini sevindiren haberler ile yeni bir döneme girdiklerini belirten Başkan Şimşek: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı arasından yapılan görüşmeler sonucunda vatandaşlarımızın 2024 yılında 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulamasının onaylandığı haberi sektör olarak bizleri çok mutlu etti. Bu güzel gelişme ile hem manevi birlikteliğimiz hem de karşılıklı maddi gelişimlerimizin artacağını düşünüyorum. “ dedi.

“Ayvalık’ta yolcu ve araç taşımacılığına pozitif bir ivme kazandıracak”

İMEAK DTO Aliağa Şubemizin sorumluluk bölgelerinden biri olan Ayvalık’ın bu karardan çok olumlu etkileneceğinin altını çizen Başkan Şimşek, “Bu durum Ayvalık-Midilli hattında gerçekleştirilen yolcu ve araç taşımacılığına muhakkak pozitif bir ivme kazandıracaktır. 2023 yılı içerisinde bu hatta yaklaşık 90 bin yolcu taşındı. Bu sayının 60 binlik kısmını vatandaşlarımız oluşturdu. Bu hatta 2019 yılı öncesinde de 7 yıl boyunca kapı vizesi uygulaması devam etmişti. Bu anlamda hem Ayvalık’taki liman işletmemiz ve gümrük personelimiz hem de Midilli tarafındaki yetkililer bu kapı vizesi uygulamasına yabancı değiller.” Dedi.

“2024 sezonunda 120 bin yolcu bekliyoruz”

Gelecek yıl Ayvalık-Midilli hattının Türk-Yunan ilişkilerinin iyi olması ve kapı vizesinin uygulamaya konulması ile birlikte Türk yolcu sayısında en az %20 artış olacağını öngördüklerini söyleyen Şimşek, “Aynı şekilde yunan yolcularının da bu dostluk ikliminden etkilenerek özellikle Ayvalık’ın geleneksel Perşembe Pazarı’na gelip ihtiyaçlarını gidermeleri konusunda daha fazla istekli olacaklarına inanıyorum. Tüm bu olumlu noktaları birleştirdiğimizde Ayvalık-Midilli kapısının 2024 sezonunda rekor kırarak 120 bin yolcu sayısına erişebileceğini düşünüyoruz.” Dedi.

“Aliağa Limanları elleçlemedeki yerini korudu”

Aliağa limanlarında kaydedilen 2023 yılının ilk 11 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Adem Şimşek, “2023 yılı Ocak – Kasım dönemi elleçlenen net ton 73 milyon 200 bin 850 ton olmuştur. Bu rakamlarla Aliağa çok az bir farkla Türkiye’de 2. sırada yük elleçleyen liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözlenmektedir. 2023 yılının ilk 11 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 109 milyon 912 bin 949 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 4,85 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Kasım döneminde TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında ise toplam TEU adedi 1 milyon 440 bin 160 TEU olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı döneminde elleçlenen 1 milyon 366 bin 1749 TEU karşılaştırıldığında % 5,37 artış olmuştur. 2023 yılı Ocak – Kasım dönemi yükleme net ton 29 milyon 97 bin 775 ton olmuştur. Aliağa Ceyhan’dan sonra en çok yükleme elleçlemesi olan 2. liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözükmektedir. 2023 yılı Ocak – Kasım dönemi boşaltma net ton 44 milyon 103 bin 75 ton olmuştur. Aliağa Kocaeli’nden sonra en çok boşaltma elleçlemesi olan 2. liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise aynı oranda gitmektedir.”

“Yabancı bayraklı gemi uğrak sayımız % 5,93 arttı”

“Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2023 yılı Ocak ve Kasım dönemi uğrak yapan gemi sayısı 5 bin 775 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 5 bin 573 olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız % 3,62 artmıştır. Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz. 2023 yılı 11 aylık uğrak yapan Türk Bayraklı gemi sayımız Bin 490 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı Bin 528 olarak kayda geçmiştir. Türk bayraklı gemi uğrak sayımız bir önceki yılla çok az bir düşüşle aynı sayılara yakın gitmektedir. Kocaeli’nin arkasından 2. sırada yer almaktayız. 2023 yılı 11 aylık uğrak yapan yabancı bayraklı gemi sayımız 4 bin 285 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 4 bin 45 olarak kayda geçmiştir. Yabancı bayraklı gemi uğrak sayımız bir önceki yılla göre % 5,93 artmıştır. Kocaeli’nin arkasından 2. sırada yer almaktayız.” dedi.

“Yeni yılınız kutlu olsun”

Bu olumlu gelişmelerin üzerine bir güzel haberi de gelecek yıl kamuoyuna açıklayacaklarını belirten Şimşek “Uzun zamandır aktif olarak takip ettiğimiz ve rol aldığımız Aliağa – Midilli hattımızın gelecek yıl aktif hale geldiğini göreceğimize yürekten inanıyorum. Bu gelişmenin denizcilik sektörümüze 2024 yılında hayırlar ve bol kazançlar getirmesini diliyor, yeni yılın herkese mutluluk, sağlık ve başarılar getirmesini dilerim.” Dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.