Turizmciler Sezonun Uzamasını Bekliyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) başkanlığını da yürüten Mehmet İşler, Türk turizminin her geçen yıl büyüdüğünü, 2023 yılında 60 milyon turist hedefine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Türk turizminin sezona Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin olumsuz etkisiyle başladığını vurgulayan İşler, "Çok acı bir olay yaşadı ülkemiz. Bu olayın üstüne rezervasyon akışlarımız ağır gidiyordu. Temmuz ayını da yine çok parlak geçirmedik. Türk turizmi temmuz ayından sonra özellikle ağustos, eylül ve ekim aylarında beklenen sayıları yakalamaya başladı. Havaların yardımcı olmasıyla beraber sezonun da uzayacağını öngörüyoruz." dedi.



Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Almanya ve Rusya pazarlarında Türk turizmine ilginin sürdüğü bilgisini veren İşler, şöyle konuştu:

"Daha önce hedef pazarlarımız olmayan pazarlarda gelişmeler görüyoruz. Uzak Doğu, özellikle Çin'de hareketlilik başladı. Latin ve Amerika pazarında yeni turizm çeşitliliğinde hareketlilikler görüyoruz ama her sene olduğu gibi bu sene Almanya ve Rusya başı çekiyor. Temmuz ayında ve ağustos ayında da Rusya, bu rakamlarda geçen yıla göre artış gösterdi. Almanya her zamanki ana pazarımız olmaya devam ediyor."

İşler, 2,5 milyon turist ile 2019 yılında en yüksek rakama ulaştıkları İngiltere pazarında 2023 yıl sonu beklentisinin 3,5 milyon turist olduğunu aktardı.

Eylül ve ekim için rezervasyonlarda artış

Kültür ve Turizm Bakanlığının kurduğu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) çalışmalarının hedef pazarlardaki başarıyı artırdığına işaret eden İşler, 2030 yılında 100 milyon turist hedefine ulaşmak istediklerine dikkati çekti.

İşler, turizm sezonunun uzadığına yönelik işaretleri eylül ve ekim aylarındaki rezervasyonların artışıyla tespit ettiklerini kaydederek "Şu ana kadar rezervasyon akışlarımız, geçen yıla göre eylül ve ekim aylarında yüzde 15 arttı. Kasım ayı için bir rezervasyon akışımız mevcut. Biraz havaların durumu, biraz konjonktür ve gelişmelerle ilgili olarak eylül sonunda, kasım ve aralık aylarındaki rakamlarla sezondaki uzamaya ilişkin daha rahat rakamlar verebiliriz." diye konuştu.

"Çin, Türkiye'de turizm çeşitliliğini artıracak"

İşler, Fransa ve Çin pazarından da umutlu olduklarını dile getirerek, şöyle dedi:

"Artık Çinlilerin Türkiye'ye gelmesinin önü açıldı. Seyahat şirketlerimiz bu konuya çok proaktif yaklaştı ve Çin'den turistler gelmeye başladı. Rusya pazarında da böyle ufak ufak başlamıştık. Bugün Rusya pazarı, Almanya pazarıyla başa baş bir statüye geldi. Ben Çin pazarının da ileriki günlerde böyle olacağına inanıyorum. Çin pazarı, kum-deniz-güneş değil, daha çok kültür ve gastronomi ağırlıklı bir pazar. Bu da Türkiye turizminin çeşitliliğini artıracak ayrı bir kulvar olacaktır."

Vira Haber