Turizmde Neler Bekleniyor?

Marmaris Şubesi’nin çalışmalarının kendi çapında üyelerle olan ilişkilerde iyi gittiğini ifade eden Bağlı, “Onların sorunlarına mümkün olduğunca, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Belli klasikleşmiş sorunlarımız var ama bunları her türlü ortamda dile getirerek aşmaya çalışıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ın kendilerini ziyaret ettiğini sözlerine ekleyen Bağlı, kendisine sorunları ile ilgili bilgi verdiklerini ve destek olacaklarını söyledi.

Bağlı, turizm ile ilgili olarak ise pandemi nedeniyle ülkeler arası yasak ve kısıtlamalarla sektörde sıkıntı yaşadıklarını temmuz ayı ile birlikte bu kısıtlamaların kalkmasıyla turizmin önümüzdeki süreçte ivme kazanacağını getirdi.

Uçuşların açılması ve Türkiye’deki aşılama sürecinin de büyük oranda tamamlanmasıyla ivmenin değişeceğini düşündüklerini kaydetti.

Vira Haber