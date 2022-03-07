Turizmde Yükselen Trend: Nehirde Cruise Turları

2009 – 2019 yılları arasında yüzde 100 büyüyerek dünyada yıllık 30 milyonun üzerinde yolcu sayısına ulaşan cruise seyahat sektörü pandemi sonrasında da büyük bir talep görmeye devam ediyor. Okyanus ve açık denizlerde yapılan konforlu ve lüks gemi tatillerinde yeni trend artık nehir seyahatleri oluyor. Araştırmalar nehirlerde yapılan cruise seyahatlerine olan ilginin hızla arttığını ve premium bir deneyim yaşamak isteyen gezginlerin bu turları tercih ettiğini gösteriyor. Özellikle X ve Y kuşaklarının nehir cruise turlarına olan ilgisinin her yıl yüzde 35-40 oranında arttığını gösteren araştırmalar, bu turların yeni trend olduğunu kanıtlıyor.

Gazella Turizm, 26 yıldır Türkiye'deki turizm sektörüne getirdiği yenilikçi bakış açısı ve “İleri Seviye Gezginler” için hazırladığı “Tüm Turlar Dahil” turlarıyla yüzde 96 müşteri memnuniyetine sahip. Gazella Turizm, 2022 yılından itibaren “Gazella Cruise” markasıyla açık denizler ve nehirlerdeki lüks ve konforlu cruiselarda “İleri Seviye Gezginlere” benzersiz bir seyahat deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. “Gazella Cruise” bu turlarla gezginleri büyüleyici bir deneyim yaşamaya davet ediyor. Her yıl yüzde 50'nin üzerinde büyüyen nehir cruise turları özelikle Avrupa'da yeni trend olarak öne çıkıyor.

“Nehir turları dünyada bir trend haline geldi”

Nehirlerde gerçekleştirilen cruise turlarının son yıllarda tüm dünyada büyük ilgi gördüğünü belirten Gazella Cruise Genel Müdürü Zafer Alten “Gazella Turizm faaliyetine başladığı ilk günden itibaren seyahat trendlerini ve dünyada öne çıkan deneyimleri her zaman göz önünde bulunduruyor. Özellikle pandemiden sonra deniz ve nehirlerde gerçekleştirilen cruise turlarına dünyada artan bir talebin olduğunun farkındayız. Yapılan araştırmalar uluslararası seyahatler gerçekleştiren gezginlerin yüzde 58'inin bir sonraki seyahatinde cruise alternatifini değerlendirmeye eğilimli olduğunu gösteriyor. Bir cruise seyahati yapmış olan gezginlerin ise yüzde 74'ü bu deneyimi tekrarlamak istediğini belirtiyor. Biz bu trendi, Gazella Turizm farkıyla yeni bir deneyime dönüştürmeye odaklandık. Bu kapsamda nehirlerde lüksün ve konforun ayrıcalığını misafirlerimizle buluşturmaya başladık. Avrupa'nın çok geniş destinasyon haritası üzerinden, eşi benzeri olmayan tur deneyimleri geliştirdik. Seine'den Ren'e, Mosel'den Tuna'ya Avrupa'nın önemli nehirleri üzerinde göz kamaştırıcı bir yolculukla İsviçre, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'nın en özel limanlarında demir atıyoruz. Nehir boyu keyifli bir yolculuk sonrasında, demir atılan limanlarda hareket saatine kadar şehirlerin keşfedilmesini sağlıyor, misafirlerimize maksimum konforla romantik bir deneyim sunuyoruz” dedi.

Hafızalara kazınacak deneyimler nehir cruise turlarında

Gazella Cruise nehir turları, 6 Temmuz Kurban Bayramı özel seferi ile başlayacak. Gezginlerin Amsterdam, Arnhem, Köln & Düsseldorf, Cochem, “Romantik Ren Parkuru'', Rüdesheim, Mannheim dan Heidelberg, Strazburg ve Colmar gibi hafızalarına kazınacak deneyimler sunan kentlerini de ziyaret edebilecekleri tur kapsamında keyifli ve konforlu bir deneyim sunulacak. Gazella Cruise, Kurban Bayramı özel seferi ile başlatacağı nehir turlarına, bayram tatili sonrası 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Gezginlerin erken dönemde planlarını yapabilmeleri için satışa açılan turlar Türk Havayolları'nın İstanbul ve İzmir'den direkt uçuşlarıyla 4 ila 8 gün arasında değişen 6 farklı tarih için 599 Avro gibi promosyonlu fiyatlarla Gazella Turizm'in web sitesinde gezginlerin beğenisine sunuluyor.

