Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç güven tazeledi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıya İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran başta olmak üzere sektörün duayen isimleri katılım sağladı. Toplantı Başkanlık Divanı seçiminin ardından TAB Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç’in açılış konuşması ile devam etti.

Cihan Ergenç’ten genç yönetim vurgusu

Konuşmasına geçmişte Türk Armatörler Birliği’ne emek vermiş kişileri anarak başlayan Cihan Ergenç, genel kurula katılım sağlayanlara da teşekkür etti. Güçlü bir armatörler birliği için güçlü desteğin önemine dikkat çeken Ergenç, “Her zaman olduğu gibi bugünde birlik beraberlik içinde sektörün tüm paydaşlarıyla Türk denizciliğine ve gemi işletmeciliğine hizmet etme gayreti içinde olacağız. Bizim en önemli misyonlarımızdan bir tanesi geçmişten ders alarak geleceğe yönelik, vizyoner ve stratejik projeler yapmak. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yoğun bir çalışma temposu olan bir dönem geçirdik. Ekip arkadaşlarıma, katkıda bulunanlara teşekkür ederim” diye konuştu.

Gelecek dönem için dijitalleşme, çevre, karbonsuzlaşma, karbon ve karbon vergileri gibi önemli konuların gündemde olacağını ifade eden Ergenç, halihazırda çalışmalarının bulunduğunu aynı zamanda gelişmeleri gün gün takip ettiklerini kaydetti. Uluslararası projelerde daha etkin olacaklarının altını çizen Ergenç, genç bir kadroyla genç armatörler birliği komitesi kurma hedeflerinin olduğunu, gençleşerek geleceğe daha sağlam bakma gayretlerinin devam edeceğini belirtti.

Ardından TAB Genel Sekreteri Hüseyin Çınar’ın sunduğu 2021-2022 yılları Faaliyet Raporu, 2021-2022 Mali Raporu ve 2023-2024 döneminin bütçesi okunarak oy birliği ile onaylandı.

Onursal üyelere hatıra objesi takdim edilmesi ile devam eden genel kurulda, Denetleme Kurulu Raporu ile tüzükte yapılan değişiklikler oy birliğiyle onaylandı. Beraberinde ise Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası yapıldı.

Tek liste ile gerçekleşen seçimde yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Cihan Ergenç, Ali İbrahim Kontaytekin, Murat Er, Mehmet Sadi İnce, Adnan Naiboğlu, Rasim Akar, Metin Düzgit, Mesut Cesur, Kaşif Kalkavan, Elif Uzuner, Hüseyin Konan, Burak Akartaş, Binay Çavuşoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Muammer Yağcı, Murat Gün, Tolga Tomba, Rıza Cem Kalkavan, Emre Akay, Mustafa Teoman Akyol, Tuncay Dizman

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Nuri Sonay, Orhan Aslan, Davut Altıner

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ali Faik Akar, Cafer Kalkavan, Recep Kuru

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: Mustafa Yağcı, Gönç Beyli, Uğur Şener,

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri: Mahmut Işık, Pınar Çolak, Esra Ercan Bilgen

Tamer Kıran geçmiş bilincine dikkat çekti

Dilek ve temenni bölümünde söz alan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, katılım yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Armatörler Birliği derneğinin önemine vurgu yapan Tamer Kıran, “Her platformda elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Denizciliğin sesi İMEAK Deniz Ticaret Odası çatısı altında Ankara’da duyuluyor. Buralar çok zor şartlar altında kuruldu bunları unutmamak gerek. Geçmişin bilincine sahip olursak geleceğe de sahip çıkarız. Teknik konuları zaten yapıyoruz ama manevi bağların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ve bu çatı altına gelen herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Buralara sahip çıkmak lazım. Bir nesil geldi kurdu, bir nesil devam ettiriyor; biz de bir müddet sonra buraları devredeceğiz. Bütün çalışmalarımız, amacımız bu çatıya sahip çıkmak ve bu bilinci aşılamak yönünde. İnşallah başarılı oluruz. Denizcilik sektörüne emeği geçen herkese çok ediyorum. Bu önemli isimlerin unutulmamasını temenni ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Vira Haber