Türk Armatörler Birliği, Kadıköy'e Taşındı

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç ve Yönetimi, 13 – 14 Eylül 2022 tarihlerinde saat 15:00’den sonra düzenledikleri açık davetle yeni hizmet yerlerini üyelerine ve sektör temsilcilerine tanıttı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit de derneğin yeni yerini ziyaret etti. Davette DTO Plus mikrofonuna konuşan Cihan Ergenç, Tamer Kıran’a teşekkür ederek her platformda birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Hayırlı olsun temennisinde bulunan Tamer Kıran da birçok üyenin Anadolu Yakası’nda oturduğunu taşınmanın hem kooperatifin hem de birliğin ihtiyacı olan bir hareket olduğuna dikkat çekerek, çok güzel bir yere taşındıklarını belirtti.

Recep Rüzgit ise Cihan Ergenç ile ailelerinden gelen bir dostluk olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Kurumlarımız önemli kurumlar ve günceli takip etmek durumundalar. Bu açılan yeni yerde açık ofis sistemi benimde hoşuma gitti. Nitekim buraya geldik birçok arkadaşımızı gördük. Sektöre kesinlikle katkı sağlayacaktır.”

Vira Haber