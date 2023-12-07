Türk Deniz Taşımacılığı 2022/2023 Görünüm Raporu Yayımlandı

Bu rapor içerik, analiz ve tasarım olarak Türk Armatörler Birliğince oluşturulan bir ekip tarafından hazırlandı ve Türk taşımacılığı sektörü hakkında şimdiye kadar bilinen veya bilinmeyen birçok sayısal başlığı içerdi.



Rapordan Başlıklar



• 1 Ağustos 2023 itibarıyla Türk Ticaret Filosu Kapasitesi neredeyse 50 milyon DWT oldu ve son 19 ayda büyüme oranı %67'ye ulaştı.

• DWT büyümemizle, Ocak 2023'te 30 ülke arasında 14. sıradaydık. Ağustos 2023'te ise 12. sıraya yükseldik.

• Türk Ticaret Filosu, DWT olarak dünya filosunun %1,77'sini, sayı olarak ise %3,48'ini oluşturmaktadır.

• Türk bayraklı filomuzda 2022'den 2023'e kadar neredeyse hiçbir gerçek kapasite değişikliği olmadı.

• ‘’2022'de Küresel Filo DWT Sıralamasında En Yüksek Artış’’ kategorisinde Türk Ticaret Filosu, dünya genelinde büyüme açısından 30 ülke arasında 2. sırada yer aldı; Bu arada 30 ülkenin filolarından 12'sinde de azalma yaşandı.

• Filomuzun değeri 2019'da 8-9 milyar USD idi. O zamandan bu yana sadece 3 yılda neredeyse üç katına çıktı. Ağustos 2023'teki filomuzun değeri 19.7 milyar olarak değerlendirilmektedir.

• Dünya Kuru Yük Filosu Sıralaması'nda, filomuz dünya kuru yük filosunun %2,16'sını paylaşarak 9. sırada; 'Dünya Genel Kargo Gemileri Sıralaması'nda ise dünya genel kargo filosunun %4,71'ini paylaşarak 5. Sırada yer almıştır.

• Filo yapımız, LPG/LNG ve KONTEYNER filolarında dünya filosuyla karşılaştırıldığında önemli ölçüde yetersiz kapasiteye sahiptir.

• 2022'nin başında, Türk Filosu 2,515,933 DWT toplam kapasiteye sahip 14 Capesize gemiye sahipti. Ancak, 1 Ocak 2023 itibarıyla Capesize gemi sayımız %92,86 ve DWT kapasitesi ise %92,20 arttı.

• Aframax tankerlerimiz sayı olarak %37,5, DWT olarak da %38,01 arttı. Tanker filomuzun içindeki Aframax kapasitesi %31'de kaldı.

• Filonun Türk bayrağındaki payı %16,82'den %13,4'e düştü. Öte yandan, 2022'de Türk bayrağı taşıyan gemi sayısı %55 azaldı, 795'ten 359'a düştü.

• Merak edilen çok daha fazla rakama armatorlerbirligi.org.tr linkindeki WEB sitesinden ulaşabilirsiniz.

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