Türk Denizciler Rotterdam'da Buluştu

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği’nin (DEFMED) geleneksel hale gelen her ayın ilk çarşamba akşamı İzmir, İstanbul ve zaman zaman Mersin'de organize ettiği ve mezunların bir araya geldiği "Çarşamba İş Çıkışı Buluşmaları"nın bir yenisi bu kez İzmir ve İstanbul ile eş zamanlı olarak Avrupa’nın en büyük liman şehirlerinden biri olan Rotterdam'da gerçekleştirildi.



Avrupa’da yerleşik mezunların yanı sıra sektörün önemli fuarlarından olan BreakBulk Fuarı için Hollanda'da bulunan katılımcı mezunlar ve değerli misafirlerini bir araya getiren keyifli organizasyona, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Hollanda’da katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile İZFAŞ temsilcilerinin de yer aldığı Rotterdam Oude Haven'daki (Eski Liman) gece keyifli bir ortamda geçti.

Vira Haber