Türk Denizcileri KOSDER’in İftarında Buluştu

Türk denizcilerinin yoğun katılım gösterdiği organizasyona; İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Emekli Büyükelçi ve Eski Denizcilik Müsteşarı Suat Hayri Aka, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Malta İstanbul Başkonsolosu Walter Mallia, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmesi Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Eski Meclis Başkanları Cengiz Kaptanoğlu, Salih Zeki Çakır ve Erol Yücel, BIMCO Eski Başkanı ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, STK temsilcileri, KOSDER üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.

Misafirlerin oruçlarını açmasının ardından selamla konuşması için kürsüye çıkan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik her yıl olduğu gibi derneğin bu yılki iftarına da Türk denizcilerinin büyük bir ilgi gösterdiğini ifade ederek, misafirlere katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Konuşmasında dernek faaliyetlerine de değinen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, önceliklerinin üyeler arası dayanışma ve birlikte hareket etme olduğunu vurgulayarak, bu birlikteliğin ve dayanışmanın yanı sıra Türk Kosterlerinin Yenilenmesi Projesi de derneğin başlıca hedefleri arasında olduğunu kaydetti. Bu amaç doğrultusunda Dünya Bankası ile görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin Çin’den sonra dünyadaki en büyük ikinci koster filosu sahip olduğunu söyleyen Başkan Hakan Çendik, bu denli büyük bir öneme haiz filoyu temsil eden KOSDER’in Türk denizciliğinin lokomotif kuruluşları arasında olduğuna dikkat çekti.

Derneğin diğer çalışmalarını da aktaran Hakan Çendik, denizci öğrencilere sağlanan burslar ve doğal afet durumlarında alınan aksiyonlar hakkında misafirleri bilgilendirdi.

Derneğin uluslararası alanda da ön plana çıktığını dile getiren Çendik, 2022 yılında düzenlenen ISTSHIP-22 ve 2024 yılında gerçekleştirilen SHIPROUTE-24 ile Türk ve dünya denizcileri arasında aktif ve bir o kadar da değerli bir iletişim ağı kurulduğunu belirtti.

KOSDER iftarlarının genellikle bir tema üzerine düzenlendiğini ve bu yılki temanın yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik “Ortaya konulan farkındalıklar, yapılan tüm çalışmalar ve Derneğe gösterilen bu teveccüh KOSDER’in doğru yolda ve emin adımlarla ilerlediğinin en büyük kanıtıdır.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından WISTA Türkiye (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Atasoy ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Atasoy, WISTA Türkiye olarak 15 yıldır denizcilik sektöründe çalışan kadınların aynı çatı altında buluşmalarını sağladıklarını söyleyerek sözlerine başladı. Denizciliğin ‘emek ve sebat’ odaklı bir meslek grubu olduğunu söyleyen Başkan Suzan Atasoy, mesleğin zorluğuna ve verilen emeklere rağmen denizci kadınların sektörde hala yeterli sayıda olmadığını ifade etti. Bununla birlikte genç kadın denizcilerden ve kadın denizci öğrencilerden oluşan yeni bir neslin geldiğini de vurgulayan Suzan Atasoy, bu neslin cesaretlendirilerek sektöre kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Son olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü de kutlayan Atasoy ayrıca davetleri için KOSDER Yönetim Kuruluna ve yetkililerine teşekkür etti.

Ardından derneğin 22 Ekim 2024’te gerçekleştirdiği SHIPROUTE-24’e misafir ülke Hollanda’yı temsilen onur konuğu olarak katılan ve aynı zamanda iftara da eşi Josine Uijterlinde ile birlikte hazır bulunan Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde de bir konuşma yaptı.

Sözlerine Türkçe olarak başlayan Başkonsolos Arjen Uijterlinde, iftar yemeğine katılmaktan ve Türk denizcileri ile birlikte olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Ramazan’ın çok özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek sözlerine devam eden Arjen Uijterlinde, bu önemli ayda ailelerin, dostların ve toplumların bir araya gelerek ve aynı sofrayı paylaşarak bağlarını güçlendirdiklerini söyledi.

Hollanda’nın misafir ülke olduğu SHIPROUTE-24’e de değinen Uijterlinde:”Geçtiğimiz yıl, Hollanda’nın konuk ülke olduğu SHIPROUTE’a katılma onuruna eriştim. Hollanda’dan çok sayıda denizcilik heyeti İstanbul’u ziyaret etti. Hollanda ve Türkiye’nin denizcilik sektörleri uzun yıllardır büyük bir gelişim göstermektedir. Nitekim, bu yıl 2025 itibarıyla, Osmanlı İmparatorluğu ile denizcilik projelerini ve ticareti koordine etmek amacıyla Amsterdam'da kurulan Levant Ticaret Odası’nın 400. yılını kutluyoruz. Levant Ticaret Odası 19. yy’ın ortalarına dek faaliyet göstermiştir. Günümüzde iki köklü denizci ulus olarak birlikte keşfedebileceğimiz bir potansiyel de mevcuttur. Hepimiz, dayanışma, saygı, karşılıklı anlayış, diyalog ve empati gibi değerlerin önemini biliyoruz. Günümüzün küresel gelişmeleri ışığında, bu değerler her zamankinden daha anlamlı hale gelmiştir. Bu akşam bizleri bir araya getiren KOSDER’e tekrar içtenlikle teşekkür ediyorum. Ramazan’ın sizlere, ailelerinize, işlerinize ve tüm sevdiklerinize barış, refah ve mutluluk getirmesini diliyorum.” dedi.

Başkonsolos Arjen Uijterlinde’den sonra kürsüye çıkan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak ise KOSDER’in kurulduğu günden bu yana çok ciddi inisiyatifler alarak sektörün sorunlarına çözüm bulmaya çalışan güzide bir kuruluş olduğunu kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü: ”KOSDER’in özellikle Türk koster filosunun yenilenmesi konusunda gösterdiği çabay hepimizin hafızlarında yer etmektedir. Türk deniz ticaret filosunun yenilenmesine hepimizin çok ihtiyacı var. ” Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK Deniz Ticaret Odası, KOSDER ve diğer denizci sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iş birliği içerisinde Türk denizciliğinin sorunlarına çözüm aramamın önemini vurguladı.

Başaran Bayrak ayrıca denizci kadınların sayılarının az olmasına rağmen çok başarılı bir şekilde sektörde temsil edildiğini ve kendilerini gururla takip ettiklerini kaydetti.

Son olarak kürsüye İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı çıktı. Koster Armatör ve İşletmecilerinin sektörde çok önemli görevleri ifa ettiğini belirten Vali Yardımcısı Şevket Atlı: ”Koster gemilerinin yenilenmesinin en kısa sürede gerçekleşmesini ve koster sahibi Türk armatörlerimizin sayısının artmasını diliyorum.” dedi.

Şevket Atlı ayrıca iftar organizasyonu düzenleyen KOSDER’e teşekkür ederek, davetlilerin Ramazan ayını tebrik etti.

İftar yemeğinin yanı sıra Taner İzmirlioğlu’nun Denizcilik Belgeleri Koleksiyonu organizasyon boyunca misafirlerin beğenisine sunuldu.



Vira Haber