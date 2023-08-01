Türk Denizciliği Geleceğin Gemi İnsanlarını Bekliyor

Tercih sürecinin en çok merak edilen ve gözde yükseköğretim kurumlarından olan Denizcilik Fakülteleri ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulları da mezunlarına sunduğu ulusal ve uluslararası iş imkânlarıyla ön plana çıkıyor.

Uzun ve zorlu bir sınav sürecini geride bırakan adayların kariyer planlamalarında ve üniversite tercih süreçlerinde mezuniyet sonrası istihdam olanakları ve elde edecekleri ekonomik kazanımlar önemli bir yer tutuyor.

2022 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ortalama kazancın en yüksek olduğu ilk 10 lisans alanı arasında yer alan gemi insanı yetiştiren denizcilik bölümleri ve meslek liseleri, gelecekleri için önemli bir dönemeçte bulunan adaylara istihdam ve ekonomik kazanç açısında büyük fırsatlar sunuyor.

Gemi insanı açığı üst seviyelere ulaşmış durumda

Denizciliğin istihdam ve mali kazanç açısından sunduğu bu avantajlara karşın gemilerde görev yapacak olan zabitan sayısındaki talebin, arzı geride bıraktığı görülüyor. Denizcilik sektörünün en üst çatı kuruluşu olan, dünya denizciliğinin de en büyük ve en etkili şirketlerinin üçte ikisini temsil eden Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (ICS)'nün hazırladığı rapora göre; denizcilik sektöründe gemi insanı açığının yüksek olduğu ve 2026 yılına kadar da bu orandın ciddi seviyelere ulaşacağı vurgusu yapılıyor. Ayrıca raporda önümüzdeki üç yıl içerisinde tahmini olarak 89 bin 510 gemi insanına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

Denizciler 20’yi aşkın iş kolunda istihdam ediliyorlar

Denizciler, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de denizciliğin ana ve alt sektörlerinde 20’yi aşkın alanda iş imkânı bulabiliyorlar. Gemi insanları gemilerde olduğu gibi karada da; limanlar, tersaneler, gemi işletme ve armatörlük firmaları, brokerlik, deniz sigortaları, sörvey firmaları, yatçılık, balıkçılık, yolcu taşımacılığı, Ro-Ro taşımacılığı vb. alanlarla birlikte denizciliğin ilgili idari kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olabiliyorlar.

KOSDER, üniversite adaylarını denizcilik hakkında bilgilendiriyor

Ulusal ve uluslararası sularda yakın deniz taşımacılığı yapan, koster olarak tabir edilen Türk sahipli gemilerin armatörleri ve işletmecileri arasında dayanışma platformu oluşturmak amacıyla kurulan Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlar ve yayınladığı kısa videolarla, tercih aşamasında bulunan öğrencileri denizcilik mesleği, denizcilik eğitim kurumları ve denizciliğin sunduğu avantajlar hakkında bilgilendiriyor.

Denizcilik sektörüne hem karada hem de denizde hizmet etmiş alanında uzman konukların katıldığı canlı yayınlarda ve denizcilik lansman videolarında adaylara; denizcilik eğitim kurumlarını tercih etmeleri durumunda elde edecekleri kazanımlar hakkında önemli bilgiler aktarılıyor.

Denizcilik yükseköğretim kurumları hakkında da önemli detayların yer aldığı bu yayınlar @kosder_medya hesabından tüm öğrencilerin faydasına sunuluyor.

Vira Haber