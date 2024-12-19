Türk Denizciliği Ruhi Duman’ı Kaybetti

Merhumun cenazesi, 20 Aralık Cuma günü öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camii’nde defnedilecektir.

Ruhi Duman, denizcilik sektöründe uzun yıllar boyunca hizmet vererek sayısız başarıya imza attı. Duman Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucularından biri olan Duman, gemi işletmeciliği ve armatörlük alanında şirketini uluslararası bir marka haline getirdi. 1994 yılında kurduğu Duman Gemicilik ve Ticaret A.Ş. ile sektöre yenilikçi yaklaşımlar kazandırdı.

2004-2012 yılları arasında Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği (VDA) Başkanlığı görevini yürüten Duman, daha sonra VDA İstişare Kurulu Başkanlığı görevine devam etti. Aynı zamanda İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyeliği görevinde bulunarak sektörün gelişimine yönelik önemli katkılar sağladı. Türk denizciliğinin sorunlarına çözüm üreten çalışmaları ve sektörün gelişimi için gösterdiği çabalarla tanındı.

Bizler de Vira Haber ailesi olarak Ruhi Duman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve denizcilik camiasına başsağlığı dileriz.

Vira Haber