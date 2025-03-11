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Türk Denizciliğinde Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilirlik İçin Önemli Adım

Türk Denizciliğinde Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilirlik İçin Önemli Adım

Dünya Bankası’nın himayesinde yürütülen “Denizcilik ve Limanlar – Yatırım Potansiyelinin Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcılık Perspektifinden Analizi Çalışması” kapsamında önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

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Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, çalışmanın Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcı Sürdürülebilirlik Uzmanı Burcu Güvenek Araslı ve Kıdemli Denizcilik Danışmanı Nazım Karadağ katıldı.

Toplantıda, Türk denizciliğinin karbonsuzlaştırma sürecinde kadın denizciler için mevcut fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar masaya yatırıldı. Dünya Bankası’nın bu konuda hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında da kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Vira Haber

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