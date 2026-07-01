Türk Denizciliğinin 100 Yıllık Rotasına Işık Tutan Prestij Eser: “100 Denizci” Yayımlandı

Türk denizcilik tarihine kapsamlı bir arşiv niteliği taşıyan kitap, Kabotaj Kanunu’nun tarihsel, hukuki ve ekonomik boyutlarını çok yönlü bir bakış açısıyla ele alıyor.

19 Nisan 1926 tarihinde TBMM’de kabul edilen 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğini pekiştiren süreç, 1 Temmuz 1926 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Cumhuriyetin henüz ilk yıllarında ilan edilen bu hak, Türk denizcilik tarihinde stratejik bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor.

100 İsim, 100 Yıllık Deneyim

Sivil deniz tarihçisi Ali Bozoğlu, deniz kültürü tutkunu Kaptan Ömer Asmalı ve gazeteci Gökhan Karakaş tarafından yaklaşık iki yıllık bir çalışmayla hazırlanan eserde, Türk denizciliğine katkı sunan 50 aktif denizci ile 50 konuşmacının değerlendirmeleri yer alıyor. Böylece kitap, 100 ismin ortak hafızası üzerinden Kabotaj Hakkı’nın dünü, bugünü ve geleceğine ışık tutuyor.

Eserde ayrıca Türk denizciliğine önemli katkılar sunmuş ve bugün hayatta olmayan 34 duayen isim özel bir bölümde anılıyor. Bunun yanında uzman kalemler tarafından hazırlanan 12 denizcilik makalesi de kitabın içeriğini zenginleştiriyor.

Denizcilik Tarihine Kapsamlı Bir Bakış

Prestij eser, yalnızca Kabotaj Hakkı’nı değil; Türk denizcilik tarihine damga vuran birçok önemli konuyu da ele alıyor. Dünyanın ilk halkla ilişkiler vapuru Karadeniz’in seyahati, Bozkurt–Lotus olayı, Lozan Antlaşması, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ilk denizcilik bakanlığı denemesi ve mitolojiden güncel denizcilik politikalarına uzanan geniş bir yelpaze kitapta yer alıyor.

“Mavi Vatan” Perspektifiyle Geleceğe Not

Hazırlık sürecinde iki yıl boyunca yoğun bir çalışma yürütülen eser, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteğiyle yayımlandı. Kitap, yalnızca geçmişi belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin denizcilik vizyonuna da ışık tutuyor.

Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözünden hareketle hazırlanan çalışma, Türk denizcilik camiası için referans niteliğinde bir başucu kitabı olarak değerlendiriliyor.

Kitapta Yer Alan Bazı İsimler

Eserde; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, Prof. Dr. Bayram Öztürk, Osman Atasoy, Şadan Kaptanoğlu, Recep Düzgit, Selçuk Esenyel, Ufuk Teker ve çok sayıda akademisyen, denizci ve sektör temsilcisi yer alıyor.

“100 Denizci”, Türk denizcilik tarihinin bir asırlık birikimini belgeleyen yapısıyla gelecek nesillere kapsamlı bir kaynak sunmayı hedefliyor.