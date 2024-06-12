Türk Denizcilik Sektörü, Posidonia 2024 Fuarını Değerlendirdi

Denizcilik sektörünün önde gelen isimleri ve küresel denizcilik dünyasını ağırlayan Posedonia fuarı Türk Denizcilik sektöründen de tam puan aldı.

Biz de www.virahaber.com ekibi olarak Posidonia 2024 Uluslararası Denizcilik Fuarına katılan Türk Denizcilik Firmalarına fuar hakkında görüşlerini sorduk.

ONURSAN Genel Müdürü Yılmaz Onur: Bu Fuarlar Denizcilik Açısından Çok Önemli Etkinliklerdir

ONURSAN Genel Müdürü Yılmaz Onur, Posidonia Fuarına katılımın çok yoğun olduğunu belirtti. Posidonia Fuarı'nın, dünya denizcilik sektöründe en önemli fuarlardan biri olduğunu ve tüm dünyadan profesyonellerin katılım sağladığını ifade etti. Fuarın gerek Onursan için gerekse katılımcılar için verimli geçtiğini belirten Yılmaz Onur, fuara 90 bin yabancı ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Yılmaz Onur, Posidonia Fuarı'na ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Posidonia Fuarı dünyada denizcilik fuarlarından en önemlilerinden biridir. Bu fuarlar denizcilik açısından çok önemli etkinliklerdir. Çünkü buraya bütün dünyadan ilgili kimseler, profesyoneller gelip ziyarette bulunuyorlar. Bu fuarların hem bizim açımızdan hem de katılımcılar açısından çok iyi geçtiğini ümit ediyorum. Dün bana söylediler, buraya 90 bin yabancı gelmiş. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'deki fuarlara bile bu kadar katılım olmuyor. Buraya doksan bin kişi geliyor. Bu çok büyük bir rakam."

Türkiye'deki fuarların yeterince iyi temsil edilemediğini belirten Yılmaz Onur, yabancı katılımcıları çekmek için çeşitli avantajlar sunulmadığını ifade etti. Posidonia ve Norveç'teki fuarlarda tren, otobüs ve metro gibi ulaşım araçlarında ücretsiz biniş imkânı tanındığını belirtti. Yabancıları çekmek için otel ve nakliye gibi konularda da ayrıcalıklar sunulması gerektiğini söyledi.

Yılmaz Onur, Türkiye'deki fuar katılımı ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Aradaki fark, bizim fuarları iyi temsil edemiyoruz. Yabancıları getirmek için birtakım girişimlerde bulunmuyoruz. Çünkü yabancılar buraya birtakım avantajlarla geliyorlar. Bunların en büyüğü mesela burada bazı trenlere, otobüslere, metrolara binişte kartınızı gösterdiğiniz zaman ücretsiz gidiyorsunuz. Norveç'te de öyle. Birtakım ayrıcalıklar tanıyacaksınız. Otellerde olsun, nakliyede olsun. Bu da birtakım kolaylıklar sağlar. Yani birtakım alternatifler sunmalısınız ki yabancılar da bize gelsinler."

Yılmaz Onur, Anadolu yakasında büyük bir fuar alanı bulunamamasından şikayetçi olduğunu belirtti. Atina'daki Posidonia Fuarı'nın tasarımının çok iyi olduğunu ve benzer bir fuar alanının Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Bu şekilde yabancı katılımcıları çekebileceklerini ifade eden Yılmaz Onur, devletin bu konuda adım atmasını temenni etti.

Posidonia 2024 Fuarı, Denizcilik Sektörü İçin Verimli Bir Platform Olarak Değerlendiriliyor

Özgen Gemi Tedarik Firması Genel Müdürü Emre Özgen ise Fuarın başarılı ve verimli geçtiğini vurgulayarak, diğer katılımcılarla birlikte ortak olarak bu durumu paylaştıklarını belirtti. Fuarın "kuru kalabalık" olmadığını ve iş yapma, sosyalleşme ve bağlantı kurma imkânı sunduğunu dile getirdi.

"Burada dünya denizcilik sektörünün yüzde 30'unun bulunduğu bir ülkedeyiz. Ziyaretçiler iş yapmanın yanı sıra sosyalleşme ve yeni bağlantılar kurma fırsatı buluyorlar" diyen Özgen, fuarın hem iş dünyasına hem de sosyal etkinliklere olanak tanıdığını belirtti.

Fuarda mevcut müşterilerin ve tedarikçilerin yanı sıra yeni iş birlikleri için de fırsatlar doğduğunu ifade eden sektör temsilcileri, organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye'deki fuarlarla ilgili beklentilerini de paylaşan Emre Özgen, şunları söyledi:

"Şimdi önümüzde Türkiye'de iki fuar daha var. Biz sürekli Türkiye'deki fuarlara katılım sağlayan bir firma olarak, Türkiye'deki fuarlardaki eksikliğimiz veya üzerimize düşen görev daha fazla yabancı firmayı hem tedarikçi hem de müşteri olarak çekebilmemiz gerektiği yönünde. Bu hem bizim için hem de katılan diğer Türk firmaları için yeni imkanlar ve fırsatlar sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye'nin denizcilik sektöründeki global konumunu daha da güçlendirecek ve yurt dışından daha fazla yabancı misafiri çekecek bir potansiyel barındırıyor. Zaten isteğimiz ve hedefimiz, Türkiye'deki fuarların bu seviyelere ulaşabilmesi. Tuzla-Yalova bölgesinde yapılacak güzel bir fuarın, sektörümüz için çok büyük bir değer taşıyacağına inanıyorum." dedi.

ESKO Marine Kurucu Ortağı Adem Kocadağ: Türkiye'deki Fuarlar Daha Profesyonel Olmalı

Adem Kocadağ, ESKO Marine’in Kurucu ortağı olarak uluslararası fuarcılığa olan inancını ve Türkiye’deki fuarların geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Kocadağ, Çin, Almanya, Norveç, Hollanda ve Yunanistan gibi ülkelerde düzenlenen fuarlara düzenli olarak katıldıklarını belirterek, Posidonia 2024 Uluslararası Denizcilik Fuarı'nın nasıl örnek alınması gerektiğine dair görüşlerini aktardı:

"Yaklaşık 20 yıldır bu fuarı ziyaret ediyoruz. Posidonia fuarı, katılımcı ve ziyaretçi anlamında, fuar sonrası organizasyonlar, eğlenceler, partiler ve sosyalleşme anlamında nasıl bir fuar olması gerektiğini bize çok güzel dersler veriyor. Türkiye’de yapılan fuarlarla ilgili yapıcı eleştirilerimi her zaman dile getiriyorum. Bu eleştirilerimi Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak da toplantılarda paylaştım. Türkiye'de düzenlenecek fuarların daha profesyonel olması gerektiğini, katılımcıların iş yapmak ve potansiyel müşterilerle buluşmak amacıyla fuarlara katıldığını göz önünde bulundurarak düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Semih Bey'e de önerilerimi ilettim. Türkiye’nin ve sektörümüzün Posidonia’dan örnek alması gerekiyor."

‘Türkiye'deki Fuarları Daha Cazip Hale Getirmesi Gerekiyor’

“Yeşilköy veya Yenikapı'daki fuar alanlarının Tuzla, Yalova veya Anadolu yakasındaki armatör firmalarına uzak olması konusunda şikayetler var. Bu konuda haklılık payı olduğunu kabul ediyorum. Ancak, yeni kapı veya Yeşilköy'e uzak diyen firmalar Yunanistan'daki fuarlara katılmak için binlerce kilometre yol yapıyorlar. Bu nedenle, fuar düzenleyicilerin bu konu üzerinde düşünmesi ve Türkiye'deki fuarları daha cazip hale getirmesi gerekiyor” dedi.

GYHİB Şube Müdürü Anıl Caner Topaloğlu: Türkiye'deki Fuarları Uluslararası Standartlara Taşımalıyız

Anıl Caner Topaloğlu, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Şube Müdürü olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı çatısı altında sektörlerini temsil ettiklerini belirtti. Uluslararası denizcilik fuarlarında Türkiye Milli Katılım Organizasyonları düzenlediklerini ve Posidonia Fuarı'nın bu organizasyonların önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

"GYHİB olarak 2014 yılından beri Posidonia Fuarı'nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu düzenleme yetkisine sahibiz. Bu yıl Milli Katılım dahilinde 15, bireysel katılım dahilinde de 30'a yakın firmayla ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ediyoruz. Ana misyonumuz, sektörümüzün uluslararası tanıtımını sağlamak ve daha fazla Türk firmasının bu fuarlara katılımını teşvik etmektir. Posidonia Fuarı, her geçen yıl büyüyen ve gelişen bir etkinliktir. Bizim Milli Katılım Organizasyonumuz da yıldan yıla büyümektedir.

Türkiye, gemi inşa endüstrisindeki başarılarıyla dünyada önemli bir konuma sahiptir. Ancak fuarcılık noktasında istenilen seviyeye ulaşamadığımızı görmekteyiz. Türkiye'deki fuarların uluslararası hale gelmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Pazarlama stratejileri ve doğru tanıtım faaliyetleriyle Türkiye'deki fuarların da Posidonia gibi önemli ve büyük etkinlikler haline gelmesi mümkündür. Doğru adımlar ve hamlelerle, Türkiye'deki fuarların da dünya çapında başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz.

2012 yılından bu yana Türkiye Milli Katılım Organizasyonları düzenliyoruz. SMM, Posidonia, Nor-Shipping, Neva, Europort, Monaco Yacht Show ve Cannes Yacht Festival gibi birçok önemli fuarda ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Katılımcı firmalarımızın ilgisiyle Türkiye Milli Katılımı'nı en iyi milli katılım seviyesine getirdik ve ödüller aldık. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Nippon Paint Bölge Direktörü Cengiz Karabüber: Posidonia Fuarı, Türk Denizcilik Endüstrisi için Önemli

Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi'nden sorumlu Nippon Paint Bölge Direktörü Cengiz Karabüber, fuarın önemine ve Türk denizcilik endüstrisinin katılımına dair değerlendirmelerde bulundu.

"Posidonia Fuarı, bizim için çok önemli bir etkinlik. Yunanistan ekibimiz hazırlıklarını tamamlarken, Türkiye ekibi olarak da bu sürece destek veriyoruz. Özellikle bu sene, daha önceki yıllara kıyasla fuara gösterilen ilginin arttığını, koridorların boğulduğunu görmek sevindirici. Yunanistan her zaman bizi heyecanlandıran bir lokasyon. Komşumuz ve kıymet verdiğimiz bir adres. Umuyorum ki ilerleyen aylarda Türkiye'de düzenlenecek fuarlar da aynı ilgi ve yoğunluğu görebilir. Bunun için doğru tespitler yapılmalı, gerekli tanıtım ve hazırlıklar eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmelidir."

Karabüber, Posidonia Fuarı'nın küresel denizcilik sektörüne yön veren bir etkinlik olduğunu belirterek, "Zamanında atılan doğru adımlar ve yapılan yatırımlarla, jenerasyondan jenerasyona geçen bir yapı var. Bu deneyimlerden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Güven Kepçe'nin Kurucu Ortağı Murat Demir: Fuar, Şirketimizin Ürünlerini Sergilemesi ve Yeni Müşterilerle Bağlantı Kurması Açısından Son Derece Verimli Geçti

Güven Kepçe'nin Kurucu Ortağı Murat Demir, Posidonia Fuarı'ndaki şirket performansını değerlendirdi. Şirketin denizcilik sektöründeki liderliğine vurgu yaptı ve fuarın Türk denizcilik endüstrisi için önemine dikkat çekti.

Demir; “1985 yılında kurulan Güven Kepçe, gemi ve numara ekipmanları ile demir çelikteki yerleştirme ekipmanları üretiminde öncü konumda. Son 5 yılda sektör lideri olarak öne çıkıyoruz ve %85 ihracat oranı ile Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir rol oynuyoruz. Posidonia Fuarı, özellikle pandemi sonrası dönemde Türk denizcilik endüstrisinin uluslararası alanda temsil edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Fuar, şirketimizin ürünlerini sergilemesi ve yeni müşterilerle bağlantı kurması açısından son derece verimli geçti. Yunan armatörlerle yoğun bir etkileşim içinde olmamız da bizim için büyük avantaj” şeklinde konuştu.

‘Türk Katılımcılar da Fuara Büyük İlgi Gösteriyor’

Murat Demir şöyle devam etti: “Türk katılımcılar da fuara büyük ilgi gösteriyor. Ancak Türkiye'deki fuarlarda bu yoğunluğu görmemiz pek mümkün olmuyor. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası fuarlarda daha etkili olabilmesi için daha geniş kapsamlı ve etkili organizasyonlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Son 3 dönemdir Türkiye'deki fuarlara katılmadık çünkü uluslararası platformlarda daha etkili olduğumuzu düşünüyoruz. Posidonia, Rotterdam, Şanghay gibi uluslararası fuarlar, ihracatımızı artırmamızda büyük rol oynuyor. Türkiye'deki fuarların, özellikle denizcilik sektöründe daha etkili olabilmesi için daha geniş kapsamlı ve uluslararası katılımcıları çekebilecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. TÜYAP gibi iç kesimdeki fuarlar, katılımcı sayısının azalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle daha denizcilik merkezine yakın, ulaşımı kolay bir yerde düzenlenmeleri daha uygun olurdu. Mesela Tuzla gibi bir yer önerilebilir.”

ART Tersanesi Müdürü Salih Bostancı: Posidonia Fuarı Türk Denizcilik Sektörü İçin Önemli Bir Platform

ART Tersanesi'nin müdürü ve GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bostancı, Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenen Posidonia Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, fuarın Türk denizcilik sektörü için önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Posidonia, dünyadaki en prestijli denizcilik fuarlarından biridir ve Yunanistan'ın denizcilikteki lider konumu nedeniyle büyük önem taşır. Bu sene fuarın son derece kalabalık geçtiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Türk denizcilik şirketleri olarak burada bulunmak ve sektörümüzü temsil etmek bizim için büyük bir fırsat. Biz ART Tersanesi olarak, Beşiktaş Tersanesi ve Park Tersanesi ile birlikte Türkiye'den buradayız. Fuar boyunca stantlarımıza yoğun ilgi gösterildi ve hem mevcut müşterilerimizle hem de potansiyel yeni müşterilerle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu da Türk denizcilik sektörünün uluslararası alanda tanıtımını yapmak açısından çok önemli bir adım."

Bostancı ayrıca, Türk denizcilik şirketlerinin fuara gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek Türk ürünlerinin fuara güçlü bir şekilde katıldığını ve Türkiye'nin denizcilik faaliyetlerini uluslararası arenada daha da ileriye taşıma çabalarının devam edeceğini ifade etti.

BTM Boya Genel Müdürü Emrullah Kuru: Posidonia Fuarı Türk Denizcilik Sektörü İçin Verimli Geçti

Posidonia Fuarı'nın Türk şirketler için çok verimli geçtiğini vurgulayan Kuru, "Fuarda Türkiye'de karşılaşamadığımız pek çok kişiyle bir araya geldik. Aynı zamanda yurt dışındaki iş ortaklarımızla da tekrar bir araya gelme fırsatımız oldu" diye konuştu.

Kuru, "BTMCO Grup Şirketi olarak, BTM Boru, BTM Teknik ve BTM Boya gibi alt şirketlerimizle birlikte denizcilik sektöründe hizmet veriyoruz. Grubumuz yaklaşık 20 yıl önce kuruldu ve sektörde önemli bir konuma geldi" dedi. Afrika, İspanya ve Hırvatistan'da faaliyet gösteren firmaları bulunan BTMCO Gurubu’nun Türkiye merkezli olduğunu belirten Kuru, "Yurt dışında faaliyet gösteren firmalarımızın, Türkiye'deki iş hacmimize büyük katkı sağladığını ifade edebilirim" şeklinde konuştu. Kuru, "Türkiye'deki fuarlarla kıyaslandığında, Posidonia gibi uluslararası fuarların Türk katılımcılar açısından çok daha verimli olduğunu görüyoruz" diyen Kuru, "Türkiye'deki fuarların uluslararası katılımcı çekme konusunda eksiklikleri olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuru, "Sonuç olarak, beklentilerimizi karşılayan bir fuar oldu. Türkiye'de de benzer organizasyonların düzenlenmesi ve uluslararası katılımcılarla daha etkin bir şekilde buluşulması, sektörümüz için önemli adımlar olacaktır" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Vira Haber