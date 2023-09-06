Türk Denizcilik Sektörü Rotasını “Expomaritt Exposhipping”e Çevirdi

Deniz Ticaret Odası’nın desteklediği uluslararası 17’nci Denizcilik fuarı olan Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı’nı bu sene 11 - 14 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı’nı 2 - 5 Mayıs 2023 tarihlerinde Tuzla Viaport alanında planlamıştık. Bu alanda yıkım kararı çıkması nedeniyle hızlı bir arayışa girdik. Formula 1 alanı, Maltepe sahil alanı, Pendik Crown Plaza yanındaki alan, Yenikapı Beltur A.Ş. alanı, İstanbul Fuar Merkezi gibi alternatif yerler bulduk. Amacımız fuarımızın İstanbul Anadolu yakasında yapılması yönündeydi.

Formula 1 alanı için GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kıran’ın ilgilenmesi ile görüşme sağladık, fakat kurulacak olan yapının alt yapıya zarar vereceği nedeni ile görüşme olumsuz sonuçlandı. Maltepe sahil alanı da seçim zamanına denk gelmesi nedeniyle uygun tarih bulunamadı. Pendik Crown Plaza yanı ise çok küçük olması nedeniyle uygun görülmedi. Yenikapıdaki alan da, BELTUR A.Ş.’den Kültür A.Ş.’ye geçme aşamasındaki belirsizlikler ve Avrupa yakasında olmasından dolayı komitemizce uygun görülmedi.

İMEAK DTO Fuarlar Komitesi olarak fuar yapılanması olmayan bu alanlara çadır kurmak gerekliliği hasıl olması, fuarı düzenlemek istediğimiz Mayıs ayında TEKNOFEST etkinliği ile tarihlerinin çakışması ve çadır bulmaktaki güçlükler nedeni ile bu alanların uygun olmayacağına karar verildi. Nihai olarak elimizde en uygun çözüm olan İstanbul Fuar Merkezi kaldı ve fuarın burada yapılmasına karar verdik. Fuar tarihini de; sektörümüzle ilgili tüm dünyada planlanmış olan fuar ve etkinliklerin tarihlerini göz önünde bulundurarak belirledik. 11 - 14 Ekim tarihlerini sektörün en az etkileneceği ve katılımın maksimum olacağı tarih olduğunu öngördük.

Bu süreçte yaşadığımız sıkıntıları aşmamızda büyük desteği olan Başkanımız Sayın Tamer Kıran ve DTO Fuarlar Komitesi Üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Fuarın en iyi şekilde yapılabilmesi için gerçekten çok büyük emek ve zaman sarf ettiler.

Ülkemiz gemi inşa, bakım ve yan sanayi olarak çok hızlı büyüme içerisinde ve yaptıklarımızı en iyi tanıtma yerinin fuarlar olduğunu düşünüyorum. “Şu ana kadar istediğimiz sonuçları elde edebildik mi?” Hayır… Daha çok çalışmamız, sektörümüzü daha iyi anlatacak fuar organizasyonu yapmamız gerekiyor. Expomaritt Exposhipping İstanbul fuarının bilinirliğini, Norshipping veya Posidonya fuarlarının bilinirliğine çıkartmalıyız. Sektörümüzde çok güzel ürünler üretiliyor, fevkalade hizmetler sunuluyor; bunları tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor. Bunun yolu da; bu tür tanıtım fırsatlarının yeri olan fuarlara daha çok katılım sağlamak, ismimizi daha çok duyurmaktan geçiyor.

Bu sene yaşanan tüm zorluklara rağmen 126 firma ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 146 stant ile fuar alanının tamamı dolmuş oldu. Tüm dünyadan sektörle ilgili paydaşlara gerek fuar organizasyonunu düzenleyen Informa Markets Firması, gerekse İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak bizzat davetlerimiz ilettik, çok yoğun bir katılım bekliyoruz.

Yurtdışı organizasyonlara daha çok talep olduğunu, ülkemizde yapılan organizasyonlara daha az ilgi olduğunu gözlemledim. Bu nedenle katılımcı firmalarımızdan ülkemizde yapılan bu fuara daha çok destek olmalarını bekliyorum. Odamızın öncülüğünde gerçekleşecek olan fuarımıza destekleri için Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçılar Birliği’ne, GİSBİR ve diğer sivil toplum kuruluşlarına verdikleri destek için teşekkür ederim.

İMEAK DTO Fuarlar Komitesi Başkanı olarak şahsım ve komite üyesi arkadaşlarım adına fuarımızın denizcilik sektörüne hayırlı olmasını temenni ederim. Tüm katılımcı firmalarımıza iyi fuarlar diliyorum…

Vira Haber