Türk Denizcilik tarihi Monaco'da sergilendi

Denizcilik Tarihi'nin ve deniz haritacılığının tanıtıldığı Monako Yat Kulübü’ndeki serginin açılışına Prens II. Albert de katıldı. Küratörlüğünü Deniz Müzesi eski müdürü Ali Rıza İşipek’in üstlendiği sergideki parçalar çoğunlukla ünlü Türk denizcisi Piri Reis ile Matrakçı Nasuh’u tanıtmaya yönelik eserlerden seçildi.

Uluslararası Hidrografi Teşkilatı’nın (IHO) 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Monaco'da düzenlenen “Tarihi Deniz Haritaları ve Akdeniz” temalı sergi büyük ilgi gördü.

1-14 Nisan tarihleri arasında Monaco Yat Kulübü’nde ziyarete açılan serginin açılışına Monaco’da dedesi Prens 1. Albert adına kapsamlı bir denizcilik müzesi bulunan Prensi II. Albert de katıldı.

Prens II. Albert’e iye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakki Musa, Marsilya Başkonsolosu Feriba Hokkaci Esirgen, Monaco Fahri Konsolosumuz Dr. İlhami Aygün, TINA Başkanı Oğuz Aydemir ve Monaco Protokolü ile diğer davetliler eşlik etti.

2013 PİRİ REİS, 2014 MATRAKÇI NASUH YILI İLAN EDİLMİŞTİ

Ağırlıklı olarak Denizcilik Tarihi'nin ve deniz haritacılığının tanıtımının yapıldığı sergi, başta küratör İstanbul Deniz Müzesieski müdürü Ali Rıza İşipek olmak üzere, fikir babası olan E. Amiral Işık Biren ve mahalli katkı sağlayan Hülya Biren ile Dışişleri Bakanlığı, THY, TINA (Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı), TUPRAS, Vakko, SSI (Uluslararası Uzay Sistemleri) ve Monaco ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı işbirliğinde gerçekleştirildi.

UNESCO tarafından 2013 yılı, 1513 Dünya haritasının 500. Yılı dolayısıyla “Piri Reis Yılı”, 2014 ise Matrakçı Nasuh’un vefatının 450. Yılı nedeniyle “Matrakçı Nasuh Yılı” ilan edilmişti. Sergideki parçalar da bu nedenle çoğunlukla Piri Reis ile Matrakçı Nasuh’u tanıtmaya yönelik eserlerden seçildi.

PİRİ REİS DÜNYA DENİZCİLİK TARİHİNİN ÖNCÜLERİNDEN

Ünlü denizcisi, coğrafyacısı ve haritacısı Piri Reis, yorumladığı ve resmettiği haritalar ve özellikle de Kitab-ı Bahriye isimli eserleri ile dünya denizcilik tarihinin öncüleri arasında gösteriliyor.

Dünyada, coğrafyanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini de birleştiren öncülerden olan Piri Reis, sadece tarihine değil, aynı zamanda dünya denizcilik tarihine de damgasını vuran bir isim. 500 yıl önce yorumladığı ve çizdiği coğrafi bölgelerdeki benzerlikler, Piri Reis’in evrensel gözlem becerisi ve bilimsel yönünü açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Modern çağ öncesi yazılmış 1521 tarihli Kitab-ı Bahriye, Akdeniz’deki belli başlı liman, körfez, ada, yarımada, boğaz ve barınaklar, aynı zamanda seyir ve astronomi ile ilgili teknikler ile her bir ülke ve şehir halkı ve kültürleri konusunda ayrıntılı bilgiler içeriyor.

Sergide Kitab-ı Bahriye’de yer alan ve Fransa-Monako sahillerine ait çeşitli portolanların bir Osmanlı sanatı olan İznik Çinisi üzerine uygulanması ile oluşturulan tablolar izleyicileri adeta büyüledi.

MATRAKÇI NASUH’UN MİNYATÜRLERİ

1543-1544 yılları arasında Fransa İmparatorluğu’na yardım amacıyla Fransa sahillerine giden Barbaros Hayrettin, 15 ay boyunca bu kıyılarda seyretti.

Barbaros’un filosunda bulunan Matrakçı Nasuh ise Marsilya, Toulon, Nice ve Antibes başta olmak üzere Fransız limanlarını büyük bir doğruluk ve ustalıkla minyatürlerine resmetti.

Sergide Matrakçı Nasuh’a ait bu minyatürlerin yine İznik Çinisi üzerine aktarılmış örnekleri de yer aldı.

PRENS İÇİN “ÖZEL” HEDİYE

Bu arada Prens II. Albert, Vakko tarafından hazırlanan harita desenli ipek fular ve kravat örnekleri ile, 24 ayar altınla kaplanmış cam ürünleri çok beğendiğini ifade etti. Serginin sonunda Küratör Ali Rıza İşipek tarafından Prens II. Albert’a altınla bezenmiş 18. Yüzyıl Monaco haritasının yer aldığı bir vazo ile sergi için Vakko tarafından özel üretilen İpek kravat ve fular hediye edildi.

Dünyada hidrografi bilimine büyük katkılar sağlamış olan Prens II. Albert’in dedesi Prens I. Albert’a ait olan yağlı boya tablo ise prensi oldukça duygulandırdı. Sergi sonunda Prens I. Albert’a ve yatı Hirondella II'ye ait iki adet yağlı boya tablonun Monaco Sarayı’na hediye edildiği öğrenildi.

Serginin küratörü Ali Rıza İşipek, eserleri Monaco’dan sonra Paris’te de sergileyerek Denizcilik Tarihi ve Türk sanatını daha geniş kitlelere duyurmayı planladıklarını belirtti.

Vira haber