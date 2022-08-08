Türk Devletleri İle Deniz Yolunda Ticarette İş Birliği

TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizcilik ve Deniz Ticareti Komisyonu Başkanı Dr. Yasin Kalafatoğlu, Türk devletleri ile deniz ticaretinin artırılması ve geliştirilmesi konusunda çalıştaylar yaptıklarını belirterek, bunların sonuç bildirgelerinin hazırlandığına vurgu yaptı.

TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizcilik ve Deniz Ticareti Komisyonu Başkanı Yasin Kalafatoğlu, Türk devletleri ile deniz ticaretinin artırılması ve geliştirilmesi konusunda değerlendirmeler yaptı.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA DENİZ YOLU İLE TİCARETTE İŞ BİRLİĞİ

Yasin Kalafatoğlu, başkanlığını yaptığı Deniz Ticaret Komisyonu'nun önemli görevlerinden birinin Türk devletleri ile deniz ticaretinin arttırılması, ithalat ve ihracatın yükseltilmesi olduğunu söyledi. Kalafatoğlu; “Birliğimize bağlı Denizcilik ve Ticaret Komisyonumuz Türk devletleri arasında deniz yolu ile ticarette iş birliği çerçevesinde limanlar arasında teknik ziyaret ve ticaret ilişkilerinin değiş tokuşunu ve aralarında malların sevkiyatının sağlanması konularını içeren çalıştaylar yapıyor. Bunların sonuç bildirgelerinin hazırlanması ile diğer Türk devletlerinin de denizcilik ve ticaret konulu devlet kurumları yetkililerinin de bu konuları gündemlerine taşımaları komisyonumuzun ana hedefleri arasında yer alıyor” dedi.

KONFERANS VE ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENECEK

Yasin Kalafatoğlu şunları kaydetti: “Komisyonumuz, Türkistan coğrafyasından Türkiye'ye Türk İpek Yolu Projesi’nin var olması için her türlü çalışmayı yapmayı amaçları arasında benimsemektedir. Bu bağlamda Hazar Denizi ve kıyısı olan ülkelerin limanları ile ilgili ticari araştırmalar yapmayı planlıyoruz. Türkiye ve Türk ülkeleri arasında sağlanacak işbirliği ve anlaşmalar ile karşılıklı ticaret hacimlerini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye limanlarını, kardeş ülkelerin Avrupa'ya ve Batı'ya açılan ticaret kapısı yapacağız. Bunun yanı sıra Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Akdeniz arasında ülke içi deniz ulaşım yollarının ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında, alanında uzman bürokrat ve öğretim üyeleri ile konferans ve çalıştaylar düzenleyeceğiz”. Kalafatoğlu; “Kazakistan Aktau, Kryk Limanı, Türkmenistan Türkmenbaşı Uluslararası Limanı, Rusya Federasyonu Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Mahaçkale Limanı, Azerbaycan Bakü Limanı arasında kurulan, kurulacak olan deniz ulaşım yollarını ve bu ülkelerin ihracat ve ithalat ihtiyaçlarının tespiti ile Türk İpek Yolu üzerinden Nahçıvan ve Azerbaycan arasında açılacak Zengezur Koridoru bağlantısının etkinliğini iyi kullanarak ticari ağların oluşturulması ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması da hedeflerimiz arasındadır” dedi.

2000 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin başına ‘Türk Devletleri’ eklenen Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMD) çalışmalarını sürdürüyor. Yasin Kalafatoğlu, “Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak mühendislik mesleğinin ilerlemesine ve bu meslekle ilgili bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek elde edilen teknolojik yenilikleri meslektaşlarımıza kazandırmak ve yöneticiler yetiştirerek ülkemizin ve kardeş coğrafyamızın kalkınmasını sağlamak öncelikli amaçlarımız arasındadır” şeklinde konuştu.