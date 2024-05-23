Türk Donanması'nın Gururu Olan Savaş Gemileri Kuşadası'nda

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs ayı içerisinde Denizkurdu ve Uluslararası Anadolu Ankası ile birlikte düzenlediği planlı en büyük tatbikatlarından olan Efes 2024'te birinci safha olan 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri' aşaması geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, tatbikatta 'Fiili Atışlı' safha da başladı. Bu kapsamda tatbikatın ikinci bölümüne Türk Donanması'nın gururu olan TCG Anamur, TCG Alanya, TCG Heybeliada (F-511) ve TCG Büyükada (F-512) isimli savaş gemileri de katıldı. Kuşadası Limanı'na yanaşarak yakıt ikmali yapan gemiler, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı. 30 Mayıs'a kadar sürecek olan Efes-2024 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatı olarak Seferihisar Doğanbey mevkii açıklarında yapılacak.

Vira Haber