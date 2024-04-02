Türk Hava Yolları'ndan Maldivler ile Anlaşma
Maldives Ports Limited (MPL), Türk Hava Yolları ve Maldives State Shipping (MSS) ile 'Denizden Havaya' kargo aktarma hizmetlerine başlamak için Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.
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MPL, Türk Hava Yolları ile kargo partneri olarak anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Türk Hava Yolları'nın Maldivler'deki GSA'sı Expedite Maldives CEO'su Ali Thoriq, anlaşmayı havayolu adına imzaladı.
MSS, şirketin Genel Müdürü Ahmed Shareef'in anlaşmayı imzalamasıyla taşıyıcı ortak olarak imza attı.
Ülke ekonomisine iyi gelecek
Mutabakat Zaptı'nı imzaladıktan sonra MPL CEO'su Mohamed Wajeeh, hizmetin Maldivler ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.
Ayrıca anlaşmanın her üç şirketi de bu hizmetin sağlanmasında işbirliği yapma konusunda bağladığını söyledi.
"MPL'nin geliri artacak, hizmetler daha da yaygınlaşacak. Ayrıca bu hizmet Maldivler ekonomisine de kalkınma getirecek" dedi.
(Patronlardünyası)
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Etiketler : Türk Hava Yolları, MPL, Maldives State Shipping, MSS, MoU
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