Türk Kara Sularına İtilen Göçmenler Kurtarıldı
İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 düzensiz göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ayrıca Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : göçmen, dikili, Yunanistan
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