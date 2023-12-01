Türk Karasularına İtilen 42 Göçmen Kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre Ayvalık açıklarında bir lastik bot üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Bölgeye KB-4510 isimli ekibini gönderen Sahil Güvenlik, Yunan unsurlarınca botları patlatılan ve Ege Denizi’nde sürüklenen göçmenleri kurtardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 göçmen Cunda Adası’nda ki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

42 göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

Vira Haber