Türk Kızılay'ının Gazze’ye Bin 500 Tonluk 3'üncü Yardım Gemisi Uğurlandı

Gazze’deki savaş mağdurlarına desteğini sürdüren Türk Kızılay, bölgeye yardım ulaştırmak için çabalarına devam ediyor. Bu çerçevede bağışçılar, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleriyle bin 500 tonluk insani yardım malzemesi temin edildi. 6 ambulans olmak üzere, su arıtma sistemi, un, gıda kolisi, içme suyu, çadır, battaniye, bebek bezi, gıda kolisi, hijyen kolisi, ilaç ve medikal malzemelerden oluşan yardımlar gemiye yüklendi. Yüklemenin ardından tüm hazırlıkları biten gemi Türk Kızılay ekibi tarafından Mersin limanından uğurlandı. Geminin Mısır’a ulaştıktan sonra yardımların tırlarla Refah Sınır Kapısından Gazze’ye ulaştırılacağı ifade edildi.



"İlk günden bu yana sahadayız"

Gemiyi uğurlamaya gelen Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "7 Ekimden bu yana 104 gündür Filistin’de, Gazze’de bir insanlık dramı var. Ortalama 10 bin çocuk, 7 bin kadının öldüğü toplam 25 bin insanın rahmete kavuştuğu bir insanlık dramı izliyoruz. Buna beklenen ülke ve dünyanın beklenen kurumu olarak, Kızılay olarak ilk günden bu yana sahadayız. Gazze içindeki aşevimiz marifetiyle oradaki ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemekleri ulaşmaya devam ederken, bir taraftan da bildiğiniz gibi başında bu yana uçaklarla gönderdiğimiz yardımların ulaştığı gibi, gemilerle şu an Mersinden de 3. gemiyi uğurluyor olacağız" dedi.



"Bu gemi iyilik taşıyor"

Uğurladıkları geminin Mersin’den El-Ariş limanına 30 saat civarında deniz yoluyla ulaşacağını belirten Saygılı," İçinde bir taraftan barınma malzemeleri, bir taraftan hijyen malzemeleri, gıda malzemeleri, çocuklara oyuncaklar, battaniyeler olduğu gibi 6 tane de ambulansımız var. Oradaki hastanelerin ihtiyaçlarını gidersin diye. Yine kan ürünleri için de kan torbaları ve kan alma setleri var. Yaralılara kan alabiliyor olsunlar diye. Kümülatif olarak bin 500 ton civarında bir insani yardım gemisini uğurluyoruz. Burada hamiyetperver milletimizin kıymetli bağışları için teşekkür ediyoruz. Paydaş sivil toplum örgütlerinin kıymetli bağışlarını da götürüyoruz. Aynı zamanda da duyarlı sanatçılarımızın destekleriyle oluşan bağışlar da yine bu gemide. Bu gemi iyilik taşıyor. Yüreklerde kandil yakmak ve Gazzelilerin sofrasına katık, kaşığına lokma olmak için sefere çıkıyor inşallah" ifadelerine yer verdi.

Vira Haber